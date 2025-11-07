Ученым удалось добиться прорыва в изучении возрастного ухудшения памяти

07 ноября 2025, 06:37

Фото: iStock/PIKSEL

Международная группа нейробиологов объявила о прорыве в изучении возрастного ухудшения памяти. Как сообщает журнал Science Daily, ученым удалось частично восстановить когнитивные функции у пожилых животных с помощью точечной генной терапии.





По словам руководителя проекта, доцента Тимоти Джерома, потеря памяти наблюдается примерно у трети людей старше 70 лет и нередко является ранним признаком болезни Альцгеймера. Исследователи установили, что при нарушении определённых молекулярных процессов в мозге можно вернуть их к норме, воздействуя на конкретные гены.



В ходе экспериментов учёные использовали технологию CRISPR для коррекции нарушений в системах K63-полиубиквитинирования и активации гена IGF2, отвечающего за формирование памяти. После вмешательства пожилые крысы демонстрировали заметное улучшение когнитивных способностей.





«Мы фактически включили ген обратно – и память восстановилась», — отметил Джером.