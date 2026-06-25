Магнитная буря уровня G1 пришла на Землю из-за корональной дыры на Солнце

25 июня 2026, 09:50

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В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Земле началась слабая магнитная буря уровня G1. По данным ученых, геомагнитные возмущения связаны с корональной дырой на Солнце. Об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.