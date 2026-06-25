Магнитная буря уровня G1 пришла на Землю из-за корональной дыры на Солнце
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Земле началась слабая магнитная буря уровня G1. По данным ученых, геомагнитные возмущения связаны с корональной дырой на Солнце. Об этом сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Специалисты уточнили, что первые изменения в магнитном поле планеты зафиксировали около полуночи. Сначала приборы показали умеренные колебания, а спустя несколько часов ситуация перешла в категорию слабой бури.
Ученые объяснили происходящее резким увеличением скорости солнечного ветра. Именно этот фактор, по их оценке, спровоцировал нынешнее геомагнитное событие. При этом эксперты считают, что заметного усиления уже не последует.
В лаборатории добавили, что июнь пока идет по сравнительно спокойному сценарию. С начала месяца специалисты отмечали четыре дня с магнитными бурями, однако до наиболее напряженных периодов XXI века нынешние показатели еще не доходят.
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