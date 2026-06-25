Во ФСИН сообщили о росте зарплат осужденных в исправцентрах
Во ФСИН России сообщили, что по итогам первого квартала 2026 года осужденные к принудительным работам в среднем получают 43,5 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости.
По информации службы, годом ранее этот показатель находился на уровне 37,5 тысячи рублей. Таким образом, средний заработок вырос на 16%. В ведомстве уточнили, что в отдельных случаях сумма доходит примерно до 100 тысяч рублей. Такой уровень дохода, как отметили в ФСИН, встречается в исправительных центрах Мордовии.
На полях Петербургского международного юридического форума служба представила макет исправительного центра для осужденных к принудительным работам. Сейчас в России работают около 55 таких центров и свыше 350 участков с аналогичным режимом. На этом виде наказания находятся около 50 тысяч человек.
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