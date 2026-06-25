Во ФСИН сообщили о росте зарплат осужденных в исправцентрах

25 июня 2026, 08:59

ФСИН: средняя зарплата осужденных в исправцентрах составляет 43,5 тысячи рублей

Фото: iStock/OlFedv

Во ФСИН России сообщили, что по итогам первого квартала 2026 года осужденные к принудительным работам в среднем получают 43,5 тысячи рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости.