Россияне начали активно скупать кондиционеры

25 июня 2026, 06:18

«Известия»: продажи кондиционеров в России выросли почти в три раза

Фото: istockphoto/Lazy_Bear

В первой половине 2026 года в России зафиксировали всплеск спроса на кондиционеры — продажи климатической техники увеличились в два-три раза. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов.