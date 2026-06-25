Россияне начали активно скупать кондиционеры
В первой половине 2026 года в России зафиксировали всплеск спроса на кондиционеры — продажи климатической техники увеличились в два-три раза. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов.
Такую динамику представители рынка называют беспрецедентной, так как раньше ежегодный рост в этом сегменте не выходил за рамки 10–25%. Специалисты объясняют тенденцию прогнозами на жаркое лето и общими климатическими изменениями. При этом география спроса заметно расширилась: кондиционеры стали активнее приобретать в тех регионах, где прежде подобная техника не была особенно востребована.
Ещё один важный фактор — трансформация структуры потребительских трат. Эксперты отмечают, что некоторые россияне перераспределили бюджет. Теперь они вместо крупных расходов на отпуск или автомобиль предпочитают вкладывать средства в обустройство жилья, в том числе в покупку климатического оборудования.
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