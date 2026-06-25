Учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет

25 июня 2026, 09:48

Фото: iStock/Vital Hil

Замминистра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков назвал первый вылет Як-130М важным шагом в развитии российской учебно-боевой авиации. Новый самолет уже поднялся в воздух и подтвердил заложенные характеристики. Об этом пишет РИА Новости.