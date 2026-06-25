Учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет
Замминистра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков назвал первый вылет Як-130М важным шагом в развитии российской учебно-боевой авиации. Новый самолет уже поднялся в воздух и подтвердил заложенные характеристики. Об этом пишет РИА Новости.
Испытания прошли на Иркутском авиационном заводе, где собирают машины марки «Яковлев» в составе ОАК и «Ростеха». За штурвал сели летчик-испытатель первого класса Александр Гуськов и заслуженный летчик-испытатель Андрей Воропаев. Полет занял около 50 минут. Экипаж работал на высоте до двух тысяч метров и разгонял самолет до 600 километров в час. Программа прошла в полном объеме, нареканий к технике у пилотов не возникло.
Гендиректор ОАК Вадим Бадеха отметил, что обновленная версия Як-130 позволит решать учебные и боевые задачи днем и ночью, в том числе в сложной погоде. По его словам, машина сможет поражать цели на земле и в воздухе, включая тяжелые беспилотники.
Як-130М создали на базе Як-130. Разработчики усилили его боевые возможности и учли современные требования, опыт реальных конфликтов и дальнейшее развитие боевой авиации. Самолет получил новую бортовую электронику, современную радиолокационную станцию и вооружение классов «воздух-воздух» и «воздух-земля».
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