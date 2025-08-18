МАХ ответил на обвинение в слежке за пользователями через камеры
Приложение российского национального мессенджера МАХ не использует камеру пользовательских устройств для несанкционированной съемки. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.
Ранее в сети появилась информация о том, что MAX якобы активирует камеру каждые 5–10 минут, даже если пользователи не взаимодействуют с приложением.
В пресс-службе мессенджера пояснили, что активация камеры происходит только с согласия пользователя.
По состоянию на начало июля этого года в мессенджере MAX зарегистрировано более двух миллионов пользователей. Запуск MAX запланирован на осенний период. В настоящее время через приложение доступны функции обмена сообщениями, совершения звонков, отправки голосовых сообщений и файлов размером до 4 гигабайт.
Читайте также: