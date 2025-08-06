В мессенджере Max будут доступны «Госуслуги»

06 августа 2025, 19:25

Мессенджер Max успешно провел тестирование оборудования для интеграции с «Госуслугами»

Фото: istockphoto.com/Chagin

В новом мессенджере Max пользователи смогут воспользоваться функциями портала «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу мессенджера.





Также отмечается, что Max успешно завершил тестирование оборудования для интеграции Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в приложение.



Услугу предоставляет компания «Инфотекс интернет траст», как уточнили в пресс-службе.



Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин добавил, что «Госуслуги» станут доступны в Max уже через несколько недель.





«Разработчики говорят, что к настоящему моменту интеграция уже почти завершена и полностью отвечает всем требованиям безопасности», — сообщил депутат.