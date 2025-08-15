Мессенджер Max усилил защиту пользователей с новыми функциями безопасности
Российский мессенджер Max внедрил кнопку «пожаловаться» и безопасный режим
Национальный мессенджер Max внедрил дополнительные меры для защиты пользователей от мошенников и вредоносного контента. Об этом сообщается в официальном релизе сервиса.
Среди нововведений — улучшенный механизм подачи жалоб и безопасный режим, который помогает ограничить взаимодействие с нежелательными контактами. Теперь пользователи могут быстро сообщить о подозрительных сообщениях, спаме, оскорблениях или фишинге.
«Кнопка «пожаловаться» позволяет моментально передать жалобу в Центр безопасности. Безопасный режим — специальный режим приватности с возможностью быстро ограничить взаимодействие с неизвестными», — сказано в публикации.Безопасный режим делает профиль недоступным для поиска по номеру телефона, блокирует звонки от неизвестных контактов и отключает приглашения в групповые чаты. В сервисе отметили, что система становится всё более безопасной и эффективной.