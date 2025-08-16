Стало известно, насколько популярен мессенджер MAX
Видео: Минцифры РФ
Мессенджер МАХ 15 августа возглавил рейтинг бесплатных приложений в российских сегментах Google Play и App Store.
В Google Play у МАХ рейтинг 4,6 на основании пользовательских оценок, в App Store — 4,4. В топе бесплатных приложений App Store также представлены сервис видеосвязи Google Meet и различные VPN‑сервисы, а в Google Play вместе с МАХ в лидерах оказались VPN‑приложения и видеозвонковый сервис Imo.
Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский 6 августа сообщил, что с 1 сентября на все новые смартфоны в России начнут обязателно предустанавливать мессенджер МАХ.
Ранее, 30 июня, пресс‑служба сервиса объявила о первом миллионе зарегистрированных пользователей. Наибольшее число пользователей приходится на Москву, Санкт‑Петербург, Казань и Краснодар; мобильная аудитория распределяется примерно так: 75% — Android, 23% — iOS.
