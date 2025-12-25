Достижения.рф

МАХ продолжает набирать популярность: ежедневная аудитория достигла 46,4 млн человек

Почти 38% россиян пользуются мессенджером Max ежедневно
Согласно исследованию Mediascope, мессенджером МАХ ежедневно пользуются 46,4 миллиона человек, что составляет 37,7% населения России. Об этом сообщает SHOT.



Ранее сам сервис объявлял о среднем дневном охвате в 45 миллионов пользователей, и новые данные подтверждают стабильный рост аудитории.

Пользователи активно используют возможности мессенджера: зафиксировано 6,5 млрд отправленных сообщений и 2 млрд звонков.

Кроме того, в МАХ создано более 122 тыс. публичных каналов, на которые подписались 35 млн человек.

