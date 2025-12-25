В Ленобласти двое мужчин устроили стрельбу из-за шума на стройке
Полиция Ленинградской области задержала двух мужчин за стрельбу на стройплощадке. По информации УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, причиной инцидента стал шум от строительных работ.
Конфликт произошёл в ночь на 24 декабря в Тосненском районе. Двое мужчин открыли стрельбу в воздух на участке, где строят высокоскоростную магистраль «Москва — Санкт-Петербург» у деревни Авати. После этого они уехали на автомобиле Toyota Land Cruiser. Рабочие с объекта сообщили об этом в полицию.
Полицейские нашли машину у частного дома в деревне Турово. Там они задержали двоих мужчин 35 и 40 лет. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, один из задержанных выразил недовольство шумом от стройки и начал стрелять из охотничьего ружья.
При обыске в доме полиция обнаружила и изъяла два гладкоствольных охотничьих ружья и боеприпасы. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
