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На первомайское шествие вышли 500 бойцов подмосковных студенческих отрядов

02 мая 2024, 17:40
Фото: пресс-служба МИСК МО

Фото: пресс-служба МИСК МО

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500 бойцов студенческих отрядов Подмосковья стали участниками парада, который состоялся 1 мая на Международном форуме-выставке «Россия». Праздничное шествие на ВДНХ прошло под лозунгом «Май! Труд крут!», сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«В этом году в регионе прошло более 280 мероприятий в честь Праздника весны и труда. В них приняли участие более 85 тыс. человек. Молодые ребята вышли на субботники, привели в порядок парки и исторические памятники, помогли с уборкой ветеранам, высадили цветы и деревья, проверили свои силы в игре «Зарница 2.0», собрали макулатуру и сделали много других полезных и добрых дел», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК МО



По её словам, не забыла молодёжь и о поддержке военнослужащих.
«В рамках акции «Доброе дело» организовали сбор гуманитарной помощи участникам СВО, провели мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, окопных свечей. Ребята писали тёплые письма нашим защитникам», – добавила министр.

Фото: пресс-служба МИСК МО

По словам Швелидзе, одним из центров притяжения подмосковных студентов 1 мая стала выставка «Россия», где активисты РСО не только прошли торжественным первомайским шествием, но и выступили на праздничном концерте с творческим номером.

Мероприятие прошло в формате костюмированных и театрализованных колонн, отражающих разные профессии, результаты труда человечества в XX и XXI веках, а также 65-летнюю историю движения студенческих отрядов. В каждой из 10 тематических колонн шли студенты и ветераны движения.

Фото: пресс-служба МИСК МО

«Российские студенческие отряды – это про труд, про работу, про усердие и результат. Наше движение показывает это на деле. Тысячи ребят работают на трудовых объектах в родном Подмосковье и в других регионах страны в межрегиональных и всероссийских трудовых проектах», – отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалёв.
«Российские студенческие отряды» – крупнейшая молодёжная организация страны, которая временно трудоустраивает более 200 тыс. молодых людей из 81 региона, занимается патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодёжи.

Фото: пресс-служба МИСК МО

В прошлом году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В Московской области движение начало работу в 2020 году. За это время численность его участников превысила 5 тыс человек.

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В Московской области состоится пикник для многодетных семей
02 мая 2024, 17:53

Фото: пресс-служба социального развития Московской области

В Подмосковье пройдет пикник для многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба социального развития Московской области.
Пикник пройдет с 18 по 19 мая в в детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. В мероприятии примут участие порядка 300 семей.

«В лагере созданы все условия для активного и разнообразного отдыха. Инфраструктура позволяет проводить спортивные соревнования, концерты и прочие развлекательные мероприятия. В «Литвиново» функционируют киноконцертный зал на 500 мест, бассейн, боулинг, несколько футбольных полей и многие другие объекты», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что для всех отдыхающих организуют мастер-классы, оздоровительные программы, спортивные состязания, а также вечерняя дискотека, кинотеатр под открытым небом и песни у костра.

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Раскрыта причина смерти бойца ММА «Воли»
Брат бойца Коломыцева: Александр скончался из-за остановки сердца
02 мая 2024, 17:51

Фото: iStock/jeremyculpdesign

Российский чемпион по кулачному бою в супертяжелом весе Александр Коломыцев по прозвищу «Воля» умер во сне из-за остановки сердца. Об этом сообщил его брат Ярослав.
«Он трагически скончался, умер во сне, у него остановилось сердце. Должны были делать операцию в Москве, приехал он в Ростов к своей семье. У него здесь дети, у него трое детей. Здоровый человек. Гладкая мышца сердца — она такая, у спортсменов оно частенько бывает», — поделился в беседе с Газета.ру Ярослав.

Он добавил, что прощание со спортсменом состоится в Ростове-на-Дону, а похороны пройдут в Астрахани.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Ростове-на-Дону во сне умер 37-летний боец ММА Александр Коломыцев по прозвищу «Воля». Спортсмен прилетел в родной Ростов-на-Дону из Москвы, чтобы сделать операцию на руке. Ночевать он остался в своей квартире один. Родственники не смогли до него дозвониться, тогда они вскрыли дверь в жилище и обнаружили тело мужчины.

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В Подмосковье снизилось количество жалоб на вывоз мусора благодаря дорожным знакам
02 мая 2024, 17:29

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Новые дорожные знаки во дворах Подмосковья помогли своевременно вывезти отходы более 2 тысяч раз. об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
С появлением новых дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» во дворах региона было выявлено 2020 случаев припаркованных автомобилей около контейнерных площадок, мешающих работе мусоровоза.

«120 инспекторов ГУСТ МО в ежедневном режиме осуществляют мониторинг чувствительных локаций. При обнаружении нарушений инспектор и специалисты управляющей организации пытаются связаться с владельцем автомобиля через общедомовые чаты. Если результатов нет — приходится прибегать к крайним мерам и эвакуировать ТС на спецстоянку. Так, с февраля этого года было эвакуировано 1097 машин, владельцы которых не вышли на связь», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что с начала работы знаком также было выписано порядка 1,2 тысячи протоколов об административных правонарушениях.

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#мусор
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Нелегальных перевозчиков отходов в Подмосковье за месяц оштрафовали на 15 млн рублей
02 мая 2024, 17:25

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более чем 15 млн рублей составила общая сумма штрафов, наложенных на нелегальных перевозчиков отходов в Московской области в апреле по упрощённой системе, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«Штрафы по упрощённой системе выписываются водителям, чьи нарушения были зафиксированы дорожными видеокамерами. В апреле за транспортировку мусора без специального разрешения было вынесено 156 постановлений, а сумма штрафов составила 15 миллионов 188 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Больше всего нарушителей попалось на участке трассы А-104 «Москва-Дмитров-Дубна», там оштрафовали 35 грузовиков на 4 млн 235 тысяч рублей. Коме того, на трассах Ленинского округа были оштрафованы 23 водителя на общую сумму 166 тысяч рублей.

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#густ мо
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В Химках провели встречу для школьников с лесничими
02 мая 2024, 17:06

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Около тысячи учащихся встретились с лесничими в химкинской школе «Лидер». Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Мероприятие прошло в рамках акции «День добрых дел».

«Сотрудники Дмитровского лесничества провели уроки экологии и пожарной безопасности в средней общеобразовательной школе «Лидер» в Химках. Лесничие рассказали о своей сложной и интересной работе, связанной с обеспечением безопасности и охраны лесных массивов, сохранением чистоты в лесах Подмосковья. Также школьникам продемонстрировали видеоролики, которые сняли учащиеся школьных лесничеств и напомнили о правилах пожарной безопасности в лесах», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что в конце встречи лесничие подарили детям 2️3 саженца ели, которые будут высажены на территории школ.

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«Черви на нашем теле»: В Сибири предложили способ для борьбы с тунеядцами
Депутат Собканюк предложила отправлять «тунеядцев» в трудовые лагеря
02 мая 2024, 17:05

Фото: iStock/Doucefleur

Депутат томской думы Екатерина Собканюк на заседании регионального парламента, обсуждая выплаты по безработице, предложила создавать в России трудовые лагеря для «тунеядцев».
«Люди, о которых вы говорите, идут к вам в Фонд занятости, безусловно, получают пособие по безработице. Как вы считаете, может, рассмотреть вообще-то вопрос сегодня каких-то трудовых лагерей? Ведь это же все было», — заявила Собканюк.

При этом её слова в зале вызвали смех, чему депутат искренне удивилась и добавила, что на стройках не хватает сварщиков, электриков и других специалистов. Собканюк также назвала людей, которые не хотят работать, «тунеядцами и червями на теле».

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Кузьминский лесопарк в Котельниках проверили на противопожарную безопасность
02 мая 2024, 16:49

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

В городском округе Котельники ввели особый противопожарный режим, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин. В Кузьминском лесопарке прошли проверки.
«Сотрудники Подольского лесничества, Котельниковского отдела полиции, отделов ГОЧС и администрации города осмотрели места общего пользования на предмет разведения любого вида огня, в том числе в мангалах, а также складирования мусора и проезда автотранспорта. В ходе патрулирования уже были пресечены попытки разведения костров. Составлены протоколы об административном нарушении», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа в размере: от 40 тыс. до 50 тыс. рублей на граждан; от 60 тыс. до 90 тыс. рублей на должностных лиц; от 600 тыс. до 1 млн рублей – на юрлиц. Жигалкин добавил, что работа по обеспечению безопасности в лесопарках, включая патрулирование, будет проводится в течение всего сезона.

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#московская область
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В Опалихе начали монтировать металлоконструкции пролёта будущего путепровода
02 мая 2024, 16:24

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Строительство путепровода над железнодорожными путями ведётся в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск, в настоящее время на объекте начался монтаж металлоконструкций пролётного строения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Стартовал монтаж металлоконструкций между опорами №№1 и2 со стороны улицы Опалиха. Потом строители начнут монтировать центральную секцию над железной дорогой и между опорами №№3 и 4 со стороны Ольховой улицы», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Общая протяжённость путепровода составит 137 метров, он «свяжет» старую и новую части Опалихи, благодаря чему качество жизни возрастёт у более чем 25 тысяч жителей микрорайона.

Сдать путепровод в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

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#алексей гержик
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В Щёлкове стартовал ремонт моста через реку Мелёжу
02 мая 2024, 16:18

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Щёлкове начался ремонт пешеходной части моста через реку Мелёжу вблизи деревни Хлепетово. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие тротуара, систему водоотвода, металлические и перильные ограждения. Для безопасного передвижения пешеходов работы на мосту выполняют поочерёдно с двух сторон. Мост играет важную роль в сообщении между жителями близлежащих деревень. Полностью завершить работы и открыть пешеходное движение запланировано к концу июля», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сейчас на региональной дорожной сети Московской области ремонтируют около 50 мостовых сооружений.

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#московская область
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