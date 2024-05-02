На первомайское шествие вышли 500 бойцов подмосковных студенческих отрядов

Фото: пресс-служба МИСК МО
500 бойцов студенческих отрядов Подмосковья стали участниками парада, который состоялся 1 мая на Международном форуме-выставке «Россия». Праздничное шествие на ВДНХ прошло под лозунгом «Май! Труд крут!», сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«В этом году в регионе прошло более 280 мероприятий в честь Праздника весны и труда. В них приняли участие более 85 тыс. человек. Молодые ребята вышли на субботники, привели в порядок парки и исторические памятники, помогли с уборкой ветеранам, высадили цветы и деревья, проверили свои силы в игре «Зарница 2.0», собрали макулатуру и сделали много других полезных и добрых дел», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.Фото: пресс-служба МИСК МО
По её словам, не забыла молодёжь и о поддержке военнослужащих.
«В рамках акции «Доброе дело» организовали сбор гуманитарной помощи участникам СВО, провели мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, окопных свечей. Ребята писали тёплые письма нашим защитникам», – добавила министр.
Фото: пресс-служба МИСК МО
По словам Швелидзе, одним из центров притяжения подмосковных студентов 1 мая стала выставка «Россия», где активисты РСО не только прошли торжественным первомайским шествием, но и выступили на праздничном концерте с творческим номером.
Мероприятие прошло в формате костюмированных и театрализованных колонн, отражающих разные профессии, результаты труда человечества в XX и XXI веках, а также 65-летнюю историю движения студенческих отрядов. В каждой из 10 тематических колонн шли студенты и ветераны движения.
Фото: пресс-служба МИСК МО
«Российские студенческие отряды – это про труд, про работу, про усердие и результат. Наше движение показывает это на деле. Тысячи ребят работают на трудовых объектах в родном Подмосковье и в других регионах страны в межрегиональных и всероссийских трудовых проектах», – отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалёв.«Российские студенческие отряды» – крупнейшая молодёжная организация страны, которая временно трудоустраивает более 200 тыс. молодых людей из 81 региона, занимается патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодёжи.
Фото: пресс-служба МИСК МО
В прошлом году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В Московской области движение начало работу в 2020 году. За это время численность его участников превысила 5 тыс человек.
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