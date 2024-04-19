В Долгопрудном студенты МФТИ сдали 25 литров крови на донорской акции

Фото: Михаил Раскин
Донорскую акцию организовали в МФТИ Московский областной центр крови совместно с долгопрудненским отделением «Красного креста» в преддверии Всероссийского дня донора, участие в акции прияли 50 человек, они сдали 25 литров крови, передаёт корреспондент Михаил Раскин.
«Всего на сдачу крови записалось около 120 студентов, но некоторые получили отводы по уровню гемоглобина в крови или не смогли поучаствовать в акции по иным причинам», — отметила председатель долгопрудненского отделения общественной организации «Российский Красный Крест» Галина Киселёва.Акция проводилась в холле концертного зала МФТИ. Перед донацией желающих сдать кровь взвешивали: донор должен весить не менее 50 кг. Сдавшие кровь получали в подарок печенье от дежуривших на акции членов организации «Волонтёры Победы». Кроме того, в организации мероприятия был задействован вожатский отряд «Фотон» и волонтёрская организация студентов «Мне не всё равно».
Читайте также:
В Подмосковье с начала года стали донорами около 30 тысяч человек
В МОНИКИ проведут донорскую неделю
В Балашихе начали делать сложные урологические операции детям
Лев Каштанов