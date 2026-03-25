С 1 апреля СФР по Москве и МО проиндексирует пенсии свыше 270 тысяч жителей региона
С 1 апреля Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области проиндексирует социальные и государственные пенсии на 6,8%. Повышение затронет более 270 тысяч пенсионеров Московского региона.
Социальные пенсии назначаются гражданам, которые по разным причинам не смогли сформировать необходимое количество пенсионных прав. Кроме того, их получают взрослые и дети с инвалидностью, дети-сироты, а также граждане, потерявшие кормильца.
Одновременно проиндексируют пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Повышение коснется участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», военнослужащих, проходивших службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, космонавтов, летчиков-испытателей и других категорий пенсионеров.
С 1 апреля также увеличат надбавку на уход за детьми с инвалидностью, инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет, если ее установили к социальной или государственной пенсии. Повышение затронет и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, которое предоставляется гражданам Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги.
Увеличенные выплаты поступят пенсионерам Московского региона в апреле по обычному графику доставки. Перерасчет произведут в беззаявительном порядке, поэтому обращаться в отделение СФР не требуется.
Это уже третья индексация пенсий и социальных выплат с начала 2026 года. В январе страховые пенсии увеличили на 7,6%. Тогда повышение затронуло свыше 4,7 миллиона жителей Московского региона — получателей страховых пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. В феврале отделение СФР также проиндексировало на 5,6% ряд социальных выплат, в том числе для пенсионеров. Их получили граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, Герои России, Герои Труда и другие категории граждан.
