Россиянам объяснили, как проверить правильность начисления пенсии

Россиянам раскрыли, каким образом можно выявить ошибки при расчёте пенсии. Правильную последовательность действий сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова в беседе с РИА Новости.



По словам эксперта, для обнаружения неточностей, которые могли быть допущены при назначении пенсии, следует регулярно проверять информацию в личном кабинете Социального фонда России (СФР) или на портале «Госуслуги»: стаж, сумму перечисленных страховых взносов и другие сведения. Также рекомендуется сверять электронные данные о стаже с записями в трудовой книжке, договорами, справками о доходах, военным билетом и другими документами.

Если пенсионер сомневается в правильности начисления, Кутарова советует запросить в СФР копию решения о назначении пенсии с полным расчётом и выписку из индивидуального лицевого счёта. Затем нужно сверить учтённые данные со своими.

При обнаружении ошибок следует отправить письменное заявление в фонд с просьбой о перерасчёте. В случае отказа россияне имеют право обратиться в прокуратуру или суд.

Ранее «Радио 1» передавало, что в РФ с 1 июля может измениться порядок назначения больничных и декретных выплат. Соцфонд сможет рассчитывать их, не обращаясь к работодателю, если накоплена нужная информация.
Мария Моисеева

