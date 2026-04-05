Россиянам объяснили, как проверить правильность начисления пенсии
Россиянам раскрыли, каким образом можно выявить ошибки при расчёте пенсии. Правильную последовательность действий сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, для обнаружения неточностей, которые могли быть допущены при назначении пенсии, следует регулярно проверять информацию в личном кабинете Социального фонда России (СФР) или на портале «Госуслуги»: стаж, сумму перечисленных страховых взносов и другие сведения. Также рекомендуется сверять электронные данные о стаже с записями в трудовой книжке, договорами, справками о доходах, военным билетом и другими документами.
Если пенсионер сомневается в правильности начисления, Кутарова советует запросить в СФР копию решения о назначении пенсии с полным расчётом и выписку из индивидуального лицевого счёта. Затем нужно сверить учтённые данные со своими.
При обнаружении ошибок следует отправить письменное заявление в фонд с просьбой о перерасчёте. В случае отказа россияне имеют право обратиться в прокуратуру или суд.
