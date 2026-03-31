В Госдуме назвали категории граждан, которым повысят социальные пенсии с апреля

31 марта 2026, 20:19

Депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что с 1 апреля 4,3 млн россиян получат социальную пенсию. Индексация увеличит её на 6,8%.





В беседе с «Татар-информом» Бессараб пояснила: социальные пенсии назначают по старости, по потере кормильца и по инвалидности при отсутствии трудового стажа. Повышение коснётся всех получателей.

«Социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже страховой пенсии по старости, так как гражданин либо не работал, либо не смог набрать необходимый страховой стаж, либо недобрал индивидуальных пенсионных коэффициентов», — отметила депутат.