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Майские выплаты пенсионерам: кого ждут надбавки

Доцент Иванова-Швец: ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты в этом месяце
03 мая 2024, 02:53
Фото: istock / LARISA DUKA

Фото: istock / LARISA DUKA

Ветераны Великой Отечественной войны и несколько других категорий пенсионеров, которые имеют отношение ко Дню Победы, в мае получают дополнительные выплаты. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с «Прайм».
В первую очередь, существуют федеральные выплаты. С 2019 года, граждане России, постоянно проживающие в РФ, Литве, Латвии и Эстонии, которые являются инвалидами и участниками ВОВ, каждый год получают по 10 тысяч рублей. В юбилейные годы выплаты могут быть больше.

Кроме того, каждый регион устанавливает свои выплаты — не только участникам ВОВ и инвалидам, но и другим категориям — детям войны, труженикам тыла, узникам концлагерей, и т.п. Размер помощи можно уточнить в своем отделении Социального фонда.



Также с 1 мая повысят пенсии пенсионерам, достигшим 80 лет, а также тем, кто имеет стаж в отдельных отраслях экономики. Размер выплат зависит от стажа и взносов работодателя в СФР.

«В целом все пенсионеры в апреле получат две пенсии — одну в начале месяца, а другую в конце апреля из-за майских праздников», — подытожила Иванова-Швец.
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На Украине наблюдают странное свечение в небе
«Страна.ua»: в небе по всей Украине наблюдают странное свечение
03 мая 2024, 01:58

Фото: istock / sandsun

По всей Украине в небе заметно странное свечение. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Сообщается, что о нем рассказали жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов. Помимо этого, некоторые свидетели отмечают, что объект движется.

Эксперты космической отрасли заявляют, что замеченные в небе следы могут быть последствиями отделения ступеней ракеты Falcon 9, которая сегодня запустила два спутника

В подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли взрывы.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что половина энергетической системы страны повреждена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Минцифры предложило штрафовать за нарушения при оказании иностранцам услуг связи
03 мая 2024, 01:03

Фото: istock / Anton Gaev

Минцифры РФ предложило внести изменения в КоАП РФ, добавив штрафы ля операторов за нарушения новых правил продажи сим-карт абонентам-иностранцам. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно инициативе, в случае нарушения оказания услуг связи иностранцам будут предусмотрены штрафы от 100 тысяч до 200 тыся руб. для должностных лиц и от 1 до 2 миллионов рублей. для юридических лиц.

Поправки к КоАП дополняют изменения закона «О связи» и о биометрии, опубликованное ведомством 27 апреля. Тогда в Минцифры были предложены ограничения мигрантов в регистрации сим-карт.

До этого сообщалось, что в Госдуму внесён проект о праве полиции выдворять мигрантов из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье принимают ходатайства для награждения правозащитников Знаком отличия
02 мая 2024, 22:58

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО

В Подмосковье продолжают приём ходатайств претендентов на награждение Знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области». Об этом напомнили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.
С ходатайством о награждении могут обратиться руководители органов государственной власти, местного самоуправления, организаций, работающих на территории региона. Претенденты должны вести активную и плодотворную общественную деятельность по защите прав и свобод человека на систематической основе.
«В Международный День прав человека будет вручена особая награда – Знак отличия «За защиту прав человека в Московской области». Её получат люди, ведущие активную правозащитную деятельность и помогающие тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации», – пояснила Фаевская.
Кандидатуры претендентов на награду будет рассматривать специальный совет. Для участия нужно направить ходатайство о награждении и необходимые документы по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

Также можно отправить документы по электронной почте upchmo@mosreg.ru не позднее 1 ноября текущего года.

Найти Положение о знаке отличия «За защиту прав человека в Московской области» и скачать формы для заполнения можно по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
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В посёлке Селятино в формате выездной администрации обсудили капремонт домов
02 мая 2024, 22:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Доме культуры «Мечта» посёлка Селятино Наро-Фоминского городского округа прошла встреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с жителями. В ходе встречи был организован региональный штаб по вопросам ЖКХ и энергетики.
Представители Фонда капитального ремонта Московской области ответили на все интересующие людей вопросы о капремонте многоквартирных домов.
«Ответили на все текущие вопросы как по поводу проводимого капремонта, так и по планам работ на следующие годы», – рассказал гендиректор Валерий Валерий Николов.
В работе выездной комиссии приняли участие сотрудники Министерства ЖКХ Подмосковья, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Ранее сообщалось, что Воробьёв вместе с командой встретился с жителями посёлка Селятино Наро-Фоминского городского округа. Обсуждали самые актуальные вопросы: строительство дороги до агрохаба, здравоохранение и ЖКХ. Эти темы затрагивались 26 апреля, когда губернатор приезжал на закладку камня нового транспортно-логистического комплекса.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала сезона потушили 12 лесных пожаров
02 мая 2024, 21:52

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Московской области с начала пожароопасного сезона ликвидировали 12 лесных пожаров на площади 11,1 га. В их ликвидации участвовали и 122 сотрудника лесопожарных формирований и 57 единиц техники. Такой статистикой поделились в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. Там отметили, что все пожары возникли по вине населения.
Как отметили в ведомстве, один из самых эффективных методов обнаружения возгораний – авиамониторинг. Его общая площадь составляет без малого 875,5 тыс. га.
«С увеличением класса пожарной опасности в лесах в подмосковное небо поднимаются самолёты Cessna 182/172, которые отслеживают пожарную обстановку с воздуха. Из-за тёплых среднесуточных температур весной этого года и раннего схода снега в апреле налёт составил 30 часов. Основные полёты проводили по маршрутам Север и Восток. Они проложены над территориями самых сложных лесничеств. Именно там в прошлые годы отмечали наибольшее количество возгораний», – рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Жителям Подмосковья напомнили, что за неосторожное обращение с огнём, которое привело к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физлиц – штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно и лишение свободы на срок от 8 лет.

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#подмосковье
#московская область
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TikTok вновь полностью доступен пользователям в России
02 мая 2024, 21:33

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Приложение для записи вертикальных коротких видео TikTok стало полностью доступно для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что теперь российским пользователям вновь доступны все функции приложения, в частности, просмотр роликов и возможность публикации собственного контента.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале написала, что приложение TikTok возобновило работу в России. Однако тогда речь шла только о смартфонах с операционной системой iOS. Кроме того, после возобновления работы приложение на давало российским пользователям, вне зависимости от телефона, выкладывать свои видео.

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В Подмосковье проснулись первые майские жуки
02 мая 2024, 21:04

Фото: Istockphoto / Ary Dermawan

Энтомологи заметили в Московской области первых пробудившихся майских жуков. Отлавливать и уничтожать этих насекомых ни в коем случае не нужно, сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.
«Майского жука знает каждый житель региона, это своеобразный символ мая. Встретить насекомое можно с конца апреля по середину мая. Взрослые особи живут всего несколько недель и совершают массовый вылет лишь для того, чтобы продолжить свой род. Майский хрущ является распространённым видом, не занесённым в Красную книгу. Однако во время ежегодного сезонного вылета он служит источником пищи для многих насекомоядных животных», – приводит пресс-служба слова главы Минэкологии Тихона Фирсова.
Поэтому, по словам министра, уничтожение таких жуков может нанести вред экосистеме.

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#московская область
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Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований в Израиле
02 мая 2024, 21:04

Фото: сайт Кремля

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал организатором группы спонсоров открывшегося в Израиле «Центра российских исследований» (ЦРС). Об этом сообщила пресс-служба Тель-Авивского университета, на базе которого функционирует ЦРС.
Деятельность центра заключается в изучении новейшей истории России после 1991 года, затрагивая экономические, политические, социальные и культурные аспекты вопроса.

В пресс-службе подчеркнули, что проект носит аполитичный характер и нацелен исключительно на сугубо академические исследования. Главной задачей центра является «всеобъемлющее исследования возможного будущего России на основании событий недавнего прошлого».

Отмечается, что исследованиями помимо прочих займутся публицист Александр Баунов* и социолог Виктор Вахштайн*.

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*признаны Минюстом РФ иностранными агентами
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#россия
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#история
#проект
#университет
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Воробьёв обсудил с жителями посёлка Селятино строительство дороги до агрохаба
02 мая 2024, 20:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Андрей Воробьёв вместе с командой встретился с жителями посёлка Селятино Наро-Фоминского городского округа. Обсуждали самые актуальные вопросы: строительство дороги до агрохаба, здравоохранение и ЖКХ. Эти темы затрагивались 26 апреля, когда губернатор Московской области приезжал на закладку камня нового транспортно-логистического комплекса.
«Чтобы разделить грузовые потоки к агрохабу и терминалу таможни, проведём реконструкцию существующего примыкания к ЦКАД. Что касается строительства дороги вдоль железнодорожных путей, мы получили отказ от РЖД и Автодора. Госкомпания «Автодор» не согласовала примыкание к ЦКАД из соображений безопасности. Это участок с потенциально высокой аварийностью. Кроме того, недостаточно места, чтобы сделать полноценный съезд. РЖД имеет свои планы на развитие этих территорий, поэтому построить здесь еще одну дорогу мы не можем», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Одно из рабочих решений, по его словам, – продлить дорогу от съезда с Киевского шоссе. Это 2,35 км дороги в две полосы движения.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Съезд от шоссе до ул. Спортивной будет доступен уже в сентябре. От него мы сможем продлить дорогу вплоть до транспортно-логистического хаба. Фуры же будут разворачиваться на 53-м километре Киевского шоссе – на другой новой эстакаде, которая тоже откроется в сентябре», – пояснил губернатор.
По его словам, некоторые жители предложили другое решение: построить дорогу к южной части агрохаба, который примыкает к Киевскому шоссе на 2 км дальше от посёлка. Ни один из проектов пока не согласован. Это будет сделано вместе с жителями.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Успели обсудить и другие темы – в частности, формирование кадрового состава медучреждений.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Переведём врача УЗИ из стационара в поликлинику на полный рабочий день, чтобы принимать как можно больше пациентов. Часть будем направлять в Апрелевку. В сентябре на работу педиатром выйдет молодой специалист. Что касается кардиолога и эндокринолога, сделаем ежемесячные выезды бригад. Ближайший будет 21 мая», – добавил Воробьёв.
Касаясь темы ЖКХ, губернатор пояснил, что котельная и котлы в посёлке исправны. Аварии, которые были зимой, произошли из-за прорыва исходящих сетей. Он пообещал подготовить к следующей встрече список трасс, которые будут менять.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Как отметил Воробьёв в следующий раз он встретится с жителями 5 июня, чтобы обсудить решения проблем и изменения.

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#наро-фоминск
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