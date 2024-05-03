Майские выплаты пенсионерам: кого ждут надбавки

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Ветераны Великой Отечественной войны и несколько других категорий пенсионеров, которые имеют отношение ко Дню Победы, в мае получают дополнительные выплаты. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с «Прайм».
В первую очередь, существуют федеральные выплаты. С 2019 года, граждане России, постоянно проживающие в РФ, Литве, Латвии и Эстонии, которые являются инвалидами и участниками ВОВ, каждый год получают по 10 тысяч рублей. В юбилейные годы выплаты могут быть больше.
Кроме того, каждый регион устанавливает свои выплаты — не только участникам ВОВ и инвалидам, но и другим категориям — детям войны, труженикам тыла, узникам концлагерей, и т.п. Размер помощи можно уточнить в своем отделении Социального фонда.
Также с 1 мая повысят пенсии пенсионерам, достигшим 80 лет, а также тем, кто имеет стаж в отдельных отраслях экономики. Размер выплат зависит от стажа и взносов работодателя в СФР.
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Кроме того, каждый регион устанавливает свои выплаты — не только участникам ВОВ и инвалидам, но и другим категориям — детям войны, труженикам тыла, узникам концлагерей, и т.п. Размер помощи можно уточнить в своем отделении Социального фонда.
Также с 1 мая повысят пенсии пенсионерам, достигшим 80 лет, а также тем, кто имеет стаж в отдельных отраслях экономики. Размер выплат зависит от стажа и взносов работодателя в СФР.
«В целом все пенсионеры в апреле получат две пенсии — одну в начале месяца, а другую в конце апреля из-за майских праздников», — подытожила Иванова-Швец.Читайте также:
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Алина Юрчак