Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Основатель музыкальной группы «Мазина время» Андрей Макаревич* внесен в реестр иноагентов за обвинения президента России Владимира Путина и российских военных в совершении «военных преступлений», сообщает ТАСС.
Об этом артист заявил в интервью различным изданиям, в котором процитировал решение Замоскворецкого суда. Макаревич* также «распространял мнение, что конфликт в Донбассе был спровоцирован и поддержан государственными органами Российской Федерации» и открыто признался в «ведении предпринимательской деятельности на территории иностранного государства».
Макаревич* был признан иностранным агентом в сентябре 2022 года.
Весной этого года Госдума признала Макаревича иностранным агентом после того, как он в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), выдававшими себя за президента Владимира Зеленского, заявил, что считает до момента победпобеды Украины.
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* признан иноагентом
Макаревич* был признан иностранным агентом в сентябре 2022 года.
Весной этого года Госдума признала Макаревича иностранным агентом после того, как он в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), выдававшими себя за президента Владимира Зеленского, заявил, что считает до момента победпобеды Украины.
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* признан иноагентом
Александр Климов