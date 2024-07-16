Приметы на 16 июля: что нужно делать в Маков день, чтобы не навлечь проклятие

Фото: istockphoto / A.Greeg
Маков день — это праздник, который отмечают 16 июля согласно народному календарю. В этот день вспоминают святых Мокия и Демида.
Много веков назад люди верили, что в этот особенный день семена мака обладают магической силой. В день Медового спаса, который приходится на 14 августа, семена собирали и освящали. Затем их клали в мешочек и прятали подальше. По преданию, такой оберег мог принести человеку счастье, богатство и защитить от злых духов.
Святые мученики Мокий и Марк жили в Древнем Риме в III–IV веках нашей эры. Они оба были христианами и проповедовали свою веру. За это они были схвачены по приказу императора Максимилиана.
Стражники требовали от них отречься от христианства и принести жертву языческим богам, но святые были непреклонны. Они отказались предать свою веру.
За это святых было решено казнить. Когда Мокия и Марка вели на казнь, на дороге появился мальчик. Он помешал стражникам. Разъярённые мужчины избили ребёнка ремнями. Это только укрепило веру мучеников в свою правоту. Они героически приняли смерть за свою веру.
В народном календаре 16 июля – Маков день или Стожары. Существует несколько версий происхождения названия этого праздника, но наиболее вероятно, что оно связано с именами святых мучеников Марка и Мокия, которые созвучны с названием красивого цветка – мака.
Мак всегда был окружён легендами и мифами. В старину люди верили, что он способен усыплять злых духов. Мак, собранный в Маков день, использовали в качестве оберега. Также его применяли как лекарство от различных недугов, таких как проблемы с нервной системой, бессонница, диарея, кашель и воспаления мочеполовой системы.
Знахарки использовали мак для снятия порчи у детей и взрослых, а также в качестве приворотного зелья.
Кроме того, у этого народного праздника есть ещё одно название – Стожары. Так наши предки называли яркое скопление Плеяд в созвездии Тельца. Перед тем как отправиться на охоту, охотники смотрели на небо: если Стожары не были видны, они оставались дома, зная, что охоты не будет. А увидеть силуэт медведицы в небе – к богатой добыче.
В давние времена 16 июля считалось несчастливой и даже опасной датой, поэтому люди относились к запретам с особым вниманием.
В этот день не стоит планировать и начинать новые дела, так как все планы могут рухнуть, а дела не принесут успеха. Также не рекомендуется выходить из дома без необходимости, чтобы не попасть под влияние злых сил и не принести порчу в дом.
В Маков день лучше ограничить общение с родственниками, так как разговоры с близкими людьми могут привести к конфликтам. Также не стоит отправляться в путешествия, даже если это недалеко. Любые поездки могут закончиться травмами.
Важно не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, так как это может привести к финансовым потерям.
Также не следует заниматься растениями — посадкой, пересадкой, прополкой, так как они могут заболеть, увянуть и засохнуть.
Наши предки говорили, что у болтунов в Маков день на языке могут появиться волдыри, поэтому старались не много разговаривать. Ещё более строгий запрет касался клеветы.
Не стоит давать деньги в долг в этот день, так как это может привести к ссоре, а должник станет врагом. Лучше объяснить просителям, что одолжить можно, но в другой день.
Зёрнышки мака, собранные в Маков день, нельзя использовать в выпечке, они предназначены только для лечения.
16 июля было принято отправляться в церковь, взяв с собой немного маковых зёрен. Там их освящали, а потом делали обереги для членов семьи. Освящённые зёрна сыпали в обувь жениху и невесте, которые собирались вступить в брак. Это должно было защитить их от зависти и укрепить семейные узы.
Считалось, что 16 июля мак обладает особой силой, поэтому в этот день его собирали. Также в этот день было благоприятно отправиться в лес на охоту.
Ещё одна традиция Макова дня — привечать странников. Их кормили, давали немного денег и позволяли переночевать в доме.
Чтобы защитить колодцы от высыхания, крестьяне сыпали туда зёрна мака. А чтобы защитить свой дом от нечистой силы, зёрна разбрасывали на пороге. Также их клали под подушку, чтобы сон был крепче.
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История
Святые мученики Мокий и Марк жили в Древнем Риме в III–IV веках нашей эры. Они оба были христианами и проповедовали свою веру. За это они были схвачены по приказу императора Максимилиана.
Стражники требовали от них отречься от христианства и принести жертву языческим богам, но святые были непреклонны. Они отказались предать свою веру.
За это святых было решено казнить. Когда Мокия и Марка вели на казнь, на дороге появился мальчик. Он помешал стражникам. Разъярённые мужчины избили ребёнка ремнями. Это только укрепило веру мучеников в свою правоту. Они героически приняли смерть за свою веру.
Традиции
В народном календаре 16 июля – Маков день или Стожары. Существует несколько версий происхождения названия этого праздника, но наиболее вероятно, что оно связано с именами святых мучеников Марка и Мокия, которые созвучны с названием красивого цветка – мака.
Мак всегда был окружён легендами и мифами. В старину люди верили, что он способен усыплять злых духов. Мак, собранный в Маков день, использовали в качестве оберега. Также его применяли как лекарство от различных недугов, таких как проблемы с нервной системой, бессонница, диарея, кашель и воспаления мочеполовой системы.
Фото: istockphoto / brebca
Знахарки использовали мак для снятия порчи у детей и взрослых, а также в качестве приворотного зелья.
Кроме того, у этого народного праздника есть ещё одно название – Стожары. Так наши предки называли яркое скопление Плеяд в созвездии Тельца. Перед тем как отправиться на охоту, охотники смотрели на небо: если Стожары не были видны, они оставались дома, зная, что охоты не будет. А увидеть силуэт медведицы в небе – к богатой добыче.
Что нельзя делать 16 июля
В давние времена 16 июля считалось несчастливой и даже опасной датой, поэтому люди относились к запретам с особым вниманием.
В этот день не стоит планировать и начинать новые дела, так как все планы могут рухнуть, а дела не принесут успеха. Также не рекомендуется выходить из дома без необходимости, чтобы не попасть под влияние злых сил и не принести порчу в дом.
В Маков день лучше ограничить общение с родственниками, так как разговоры с близкими людьми могут привести к конфликтам. Также не стоит отправляться в путешествия, даже если это недалеко. Любые поездки могут закончиться травмами.
Важно не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, так как это может привести к финансовым потерям.
Также не следует заниматься растениями — посадкой, пересадкой, прополкой, так как они могут заболеть, увянуть и засохнуть.
Фото: istockphoto / Yelena Khayrullina
Наши предки говорили, что у болтунов в Маков день на языке могут появиться волдыри, поэтому старались не много разговаривать. Ещё более строгий запрет касался клеветы.
Не стоит давать деньги в долг в этот день, так как это может привести к ссоре, а должник станет врагом. Лучше объяснить просителям, что одолжить можно, но в другой день.
Зёрнышки мака, собранные в Маков день, нельзя использовать в выпечке, они предназначены только для лечения.
Что можно делать в Маков день
16 июля было принято отправляться в церковь, взяв с собой немного маковых зёрен. Там их освящали, а потом делали обереги для членов семьи. Освящённые зёрна сыпали в обувь жениху и невесте, которые собирались вступить в брак. Это должно было защитить их от зависти и укрепить семейные узы.
Считалось, что 16 июля мак обладает особой силой, поэтому в этот день его собирали. Также в этот день было благоприятно отправиться в лес на охоту.
Ещё одна традиция Макова дня — привечать странников. Их кормили, давали немного денег и позволяли переночевать в доме.
Чтобы защитить колодцы от высыхания, крестьяне сыпали туда зёрна мака. А чтобы защитить свой дом от нечистой силы, зёрна разбрасывали на пороге. Также их клали под подушку, чтобы сон был крепче.
В это время начинается посев мака – растения, семена которого нашли применение в кулинарии и медицине. В древности из них также делали обереги. Например, маковые семена подсыпали в обувь молодожёнам, чтобы защитить их от бед. Также маковые семена добавляли в корм домашней птице, считая, что это поможет птице лучше нестись.
Фото: istockphoto / VisualArtStudio
Наши предки верили, что в ночь на 16 июля снятся вещие сны, которые могут предсказать будущее. Этот день в народе также называли Стожарами — потому что именно тогда были отчётливо видны звёздные скопления (плеяды). На Руси считали, что это ангелы зажигают в небе яркие огоньки, и в ночь на 16-е их влияние особенно сильно.
Если человек чист душой и помыслами, он может загадать любое желание, и даже невозможное станет возможным. Но позже придётся за это расплачиваться, и как предупреждали знающие люди, цена может быть непомерной.
Приметы
Если комаров и мошек на улице много, значит, жаркая погода сохранится ещё в течение недели.
Собака, лежащая в пыли, может быть признаком скорого ненастья.
Фото: istockphoto / Galina Vetertsovskaya
Если уровень воды в колодцах снижается, это может предвещать наступление жары. Быстро плывущие по небу облака указывают на скорый сильный ветер.
Взошедший щавель может означать, что зима будет мягкой.
Если паук покидает своё гнездо и плетёт новую паутину, это может быть признаком ясного дня. А яркая полярная звезда на звёздном небе может предвещать удачу в охоте на медведя.
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Мира Полтева