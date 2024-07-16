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Приметы на 16 июля: что нужно делать в Маков день, чтобы не навлечь проклятие

В России 16 июля отмечается Маков День
16 июля 2024, 00:00
Фото: istockphoto / A.Greeg

Фото: istockphoto / A.Greeg

Маков день — это праздник, который отмечают 16 июля согласно народному календарю. В этот день вспоминают святых Мокия и Демида.
Много веков назад люди верили, что в этот особенный день семена мака обладают магической силой. В день Медового спаса, который приходится на 14 августа, семена собирали и освящали. Затем их клали в мешочек и прятали подальше. По преданию, такой оберег мог принести человеку счастье, богатство и защитить от злых духов.

История




Святые мученики Мокий и Марк жили в Древнем Риме в III–IV веках нашей эры. Они оба были христианами и проповедовали свою веру. За это они были схвачены по приказу императора Максимилиана.

Стражники требовали от них отречься от христианства и принести жертву языческим богам, но святые были непреклонны. Они отказались предать свою веру.

За это святых было решено казнить. Когда Мокия и Марка вели на казнь, на дороге появился мальчик. Он помешал стражникам. Разъярённые мужчины избили ребёнка ремнями. Это только укрепило веру мучеников в свою правоту. Они героически приняли смерть за свою веру.


Традиции


В народном календаре 16 июля – Маков день или Стожары. Существует несколько версий происхождения названия этого праздника, но наиболее вероятно, что оно связано с именами святых мучеников Марка и Мокия, которые созвучны с названием красивого цветка – мака.

Мак всегда был окружён легендами и мифами. В старину люди верили, что он способен усыплять злых духов. Мак, собранный в Маков день, использовали в качестве оберега. Также его применяли как лекарство от различных недугов, таких как проблемы с нервной системой, бессонница, диарея, кашель и воспаления мочеполовой системы.

Фото: istockphoto / brebca

Знахарки использовали мак для снятия порчи у детей и взрослых, а также в качестве приворотного зелья.

Кроме того, у этого народного праздника есть ещё одно название – Стожары. Так наши предки называли яркое скопление Плеяд в созвездии Тельца. Перед тем как отправиться на охоту, охотники смотрели на небо: если Стожары не были видны, они оставались дома, зная, что охоты не будет. А увидеть силуэт медведицы в небе – к богатой добыче.

Что нельзя делать 16 июля


В давние времена 16 июля считалось несчастливой и даже опасной датой, поэтому люди относились к запретам с особым вниманием.

В этот день не стоит планировать и начинать новые дела, так как все планы могут рухнуть, а дела не принесут успеха. Также не рекомендуется выходить из дома без необходимости, чтобы не попасть под влияние злых сил и не принести порчу в дом.

В Маков день лучше ограничить общение с родственниками, так как разговоры с близкими людьми могут привести к конфликтам. Также не стоит отправляться в путешествия, даже если это недалеко. Любые поездки могут закончиться травмами.

Важно не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается, так как это может привести к финансовым потерям.

Также не следует заниматься растениями — посадкой, пересадкой, прополкой, так как они могут заболеть, увянуть и засохнуть.

Фото: istockphoto / Yelena Khayrullina

Наши предки говорили, что у болтунов в Маков день на языке могут появиться волдыри, поэтому старались не много разговаривать. Ещё более строгий запрет касался клеветы.

Не стоит давать деньги в долг в этот день, так как это может привести к ссоре, а должник станет врагом. Лучше объяснить просителям, что одолжить можно, но в другой день.

Зёрнышки мака, собранные в Маков день, нельзя использовать в выпечке, они предназначены только для лечения.

Что можно делать в Маков день


16 июля было принято отправляться в церковь, взяв с собой немного маковых зёрен. Там их освящали, а потом делали обереги для членов семьи. Освящённые зёрна сыпали в обувь жениху и невесте, которые собирались вступить в брак. Это должно было защитить их от зависти и укрепить семейные узы.

Считалось, что 16 июля мак обладает особой силой, поэтому в этот день его собирали. Также в этот день было благоприятно отправиться в лес на охоту.

Ещё одна традиция Макова дня — привечать странников. Их кормили, давали немного денег и позволяли переночевать в доме.

Чтобы защитить колодцы от высыхания, крестьяне сыпали туда зёрна мака. А чтобы защитить свой дом от нечистой силы, зёрна разбрасывали на пороге. Также их клали под подушку, чтобы сон был крепче.

В это время начинается посев мака – растения, семена которого нашли применение в кулинарии и медицине. В древности из них также делали обереги. Например, маковые семена подсыпали в обувь молодожёнам, чтобы защитить их от бед. Также маковые семена добавляли в корм домашней птице, считая, что это поможет птице лучше нестись.

Фото: istockphoto / VisualArtStudio

Наши предки верили, что в ночь на 16 июля снятся вещие сны, которые могут предсказать будущее. Этот день в народе также называли Стожарами — потому что именно тогда были отчётливо видны звёздные скопления (плеяды). На Руси считали, что это ангелы зажигают в небе яркие огоньки, и в ночь на 16-е их влияние особенно сильно.

Если человек чист душой и помыслами, он может загадать любое желание, и даже невозможное станет возможным. Но позже придётся за это расплачиваться, и как предупреждали знающие люди, цена может быть непомерной.

Приметы

Если комаров и мошек на улице много, значит, жаркая погода сохранится ещё в течение недели.

Собака, лежащая в пыли, может быть признаком скорого ненастья.

Фото: istockphoto / Galina Vetertsovskaya

Если уровень воды в колодцах снижается, это может предвещать наступление жары. Быстро плывущие по небу облака указывают на скорый сильный ветер.

Взошедший щавель может означать, что зима будет мягкой.

Если паук покидает своё гнездо и плетёт новую паутину, это может быть признаком ясного дня. А яркая полярная звезда на звёздном небе может предвещать удачу в охоте на медведя.

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#семена
#лекарство
Кадыров попросил построить соцобъект вместо памятника себе
Кадыров: памятник не нужно, хотя бы какой-то объект постройте нам
15 июля 2024, 21:56

Фото: IStock/Кирилл Зыков

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил у российского предпринимателя, основателя Группы «Сафмар» Михаила Гуцериева вместо памятника в его честь построить в республике социальный объект, передает РИА Новости.
Гуцериев отметил, что он с бывшим главой Чечни Ахматом Кадыровым одними из первых приехали в Республику и основали здесь первую больницу и школу. На это было потрачено более 18 миллионов долларов.

Встреча главы Чечни с предпринимателями проходит в рамках Кавказского инвестиционного форума в Грозном.

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#больница
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Пользователи в РФ массово жалуются на сбои в работе Xiaomi
Downdetector: в работе гаджетов Xiaomi в России произошел масштабный сбой
15 июля 2024, 21:35

Фото: IStock/NguyenDucQuang

В работе гаджетов Xiaomi в России произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные, представленные ресурсом Downdetector.su, который собирает информацию пользователей о неполадках.
Наиболее количество жалоб поступило на портал в период с 17:00 до 19:00. Потом их количество пошло на спад. По большей части люди сталкивались с проблемами работы камеры и отдельных приложений. У некоторых пользователей просто выключались смартфоны.

По большей части сбои затронули наиболее густонаселенные регионы Москвы, Московской области, Ленинградской области, Краснодарского края и Татарстана. Ранее китайская компания сообщала об устранении всех проблем, вызывающих неполадки с телефонами.

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#регионы
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#китай
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Юристы предупредили россиян об опасности перевода по номеру телефона
RTVI: в Москве за четыре года осуждены 150 человек за пособничество терроризму
15 июля 2024, 19:34

Фото: iStock/Pinkypills

В Москве с 2020 года были осуждены 150 человек за пособничество терроризму. Об этом пишет RTVI.
Уточняется, что число подобных дел увеличивается по всей стране с момента теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Граждан привлекают к уголовной ответственности за переводы террористическим организациям или за содействие иного рода.

Согласно информации источника, юристы признают опасность для простых людей стать невольным фигурантом дела лишь за перевод по номеру телефона или поездку в такси. В данном случае речь идет о размытости формулировок в законах об экстремизме и терроризме.

Отмечается, что обвинение должно доказать прямой умысел перевода средств террористам, однако на деле следователи указывают на то, что любые действия попадают под обвинительную сторону.

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Глава Рособрнадзора Музаев предложил реформу школьных экзаменов
15 июля 2024, 19:17

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил учитывать результаты экзаменов после девятого класса школы при поступлении в колледжи и техникумы. Об этом сообщает РБК.
По его словам, к оценкам в аттестате есть большое количество вопросов. Музаев отметил, что оценки, занесенные в аттестат, не всегда соответствуют реальным знаниям обучающихся.

Глава Рособрнадзора добавил, что «красивый» аттестат ученикам нередко дают для поступления в техникум, однако после они конкурируют с более сильными детьми, которые имеют объективные оценки.

Ранее Музаев сообщил, что с нового учебного года контрольные работы в школах, помимо всероссийских проверочных работ, не должны занимать более десяти процентов учебного времени.

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#образование
#дети
#колледж
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Обновлённую часть Центрального парка Лобни открыли для посетителей
15 июля 2024, 19:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Лобня

В Лобне после реконструкции открыли первую часть Центрального парка. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ленточку торжественно перерезали первый замминистра благоустройства Московской области Евгений Афанасенков и первый замглавы города Евгений Аптекин. Все аттракционы в день открытия работали бесплатно. На мероприятие пришло много жителей. Дети продолжают активно кататься на каруселях и пробовать новые развлечения», – говорится в сообщении.
В администрации отметили, что полюбившийся гостям порка паровозик вернулся туда в виде модернизированной «Иволги» мини-МЦД.

Также на территории открылись спортивные и детские площадки, мини-сцена. Полностью завершить реконструкцию парка планируют к концу лета.

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#благоустройство
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В Киеве депутат предложил украинцам спасться от жары ведром с водой и колодцем
Депутат Рады Гетманцев: 40 тысяч лет назад люди справлялись с жарой прудом
15 июля 2024, 19:10

Фото: IStock/justinkendra

Украинцы «не должны делать трагедии» из аномальной жары, несмотря на перебои с электроснабжением в стране, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев. Его цитирует газета «Страна.ua».
По его словам, люди 40 тысяч лет назад жили без кондиционеров и прекрасно справлялись с жарой с помощью ведер воды, колодца или пруда.
«Назовите это лайфхаком и не делайте трагедии», — написал киевский чиновник в Telegram.

Позже он удалил этот пост из-за множества негативных комментариев.

В июне «Укрэнерго» заявило о перебоях в энергоснабжении, украинцев попросили экономить электричество и закупать генераторы.

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#депутат
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Нейрофизиолог Каплан допустил создание искусственного сознания
15 июля 2024, 19:07

Фото: iStock/Chor muang

Нейрофизиолог, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Каплан заявил, что создание искусственного сознания возможно.
По его словам, для этого можно использовать любые большие языковые модели.

«Они могут будут собеседниками: одна модель задаёт вопросы, а другая — отвечает. И чем более глубокими, выходящими за контексты книг и биологической природы, будут заданные вопросы, — тем все более мудреными будут становиться ответы. Человек в этом тандеме окажется лишним. Но думаю, что эти искусственные собеседники быстро потеряют тему и деградируют», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Каплан.

Ранее сообщалось, что свыше 280 тыс. медицинских снимков помог проанализировать врачам Московской области искусственный интеллект с начала текущего года.

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#искусственный интеллект
#технологии
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В России завершился весенний призыв 2024
Минобороны: по итогам весеннего призыва в армию набрано 150 тысяч человек
15 июля 2024, 18:50

Фото: IStock/Semen Salivanchuk

Весенний призыв 2024 года завершился, в войска направили 150 тысяч человек, сообщили в Минобороны.
Весенний призыв был объявлен указом президента от 31 марта. Военные комиссариаты начали свою работу уже на следующий день. Для прохождения военной службы было призвано 150 тысяч человек, которых начали отправлять в пункты сбора с 15 апреля.

Как и в предыдущие разы, призывники имели право выбора рода и вида войск для службы в зависимости от собственного состояния здоровья и оценки психологических способностей.

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#рф
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Трагедия или выигрыш: эксперт раскрыл приемы мошенников и способы их разоблачения
Эксперт по кибербезопасности Седов: мошенники обычно не отвечают на вопросы
15 июля 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Diy1

Злоумышленники с помощью различных технологий продолжают выманивать у людей деньги и оставлять ни с чем. Так, например, они представляются сотрудниками «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта», предлагают проверку электросчетчиков, запрашивают код из SMS для доступа к «Госуслугам», а потом оформляют кредиты.
Правоохранительные органы возбудили уже десятки уголовных дел. Ущерб пострадавших исчисляется миллионами.

Директор по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олег Седов в беседе с «Радио 1» сообщил, что такие ситуации, к сожалению, всегда случались, и никто из нас не застрахован от обмана.

«Всегда будут те, кого злоумышленники попытаются обмануть. Есть два типа людей: первый — это тот, который бежит сразу открывать все ссылки, потому что он что-то там выиграл. Такие люди всегда будут бежать в сторону какой-то маломальской выгоды. Второй тип — которого обманули каким-то хитрым образом. Неприятно себя ощущать человеком, которым воспользовались. Но это жизнь, потому что мы не роботы», — сообщил эксперт.

Он добавил, что никаких новых сценариев сценариев и способов отъема денег у населения мошенники за 150-200 лет не придумали, однако, сейчас все предыдущие схемы получили свою техническую реализацию, что стало основной проблемой.

«Например, фабрика фейков. Но нужно помнить, что технологии преступлений не совершают. Все преступления совершают люди», — объяснил специалист.

Олег Седов дал несколько советов, как не попасться на удочку мошенника


  1. Оставаться в состоянии спокойствия и равновесия, не терять контроль. Мошенники могут производить эффект с помощью игрового формата (выиграли что-то) или ссылаться на какую-то трагедию.
  2. Поставить вопрос на паузу — не принимать решение здесь и сейчас. Сказать, что надо подумать, положить трубку и пересказать себе в зеркале содержание истории, которая сейчас была в телефоне. Вы поймете, что есть какие-то белые пятна, странности.
  3. Задавать много вопросов: какой счетчик? Почему по коду плательщика не приходила информация? Нужно посмотреть реакцию на вопросы: сомневается или нет. Мошенники обычно не готовы отвечать на вопросы.
  4. Не думать, что с вами разговаривает друг, несмотря на то, что будут упоминаться какие-то личные данные, фамилии знакомых и так далее. В ход идут дипфейки, информация, полученная из соцсетей и открытых источников.
  5. Периодически проводить домашние киберучения: разговаривать с близкими за чаепитием, задавать вопросы: а что ты ответишь, когда тебе позвонят? К кому ты обратишься? Как ты отреагируешь? Очевидно, что реальная история будет другой. Но такие беседы приучают людей критические мыслить и трезво реагировать на звонки.

Специалист по кибербезопасности подчеркнул, что часто подобные ситуации случаются с теми людьми, которые были уверены, что с ними такого не произойдет, и последствия там бывают колоссальные и трагические.

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