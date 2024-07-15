Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Восхищаться и гордиться»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 15 по 21 июля

«Восхищаться и гордиться»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 15 по 21 июля

Астролог Лебеденко дала рекомендации знакам зодиака на неделю с 15 по 21 июля
15 июля 2024, 12:49
Фото: istockphoto/rawintanpin

Фото: istockphoto/rawintanpin

В деловой сфере понадобится сдержанность и такт. Необходимо запастись терпением и умением выслушать собеседника. Важно быть готовыми отстаивать свою позицию и свою точку зрения, используя реальные факты. В любви благоприятно восхищаться и гордиться друг другом. Возрастает ценность верности и преданности. Главное не игнорировать партнёра, а одаривать его вниманием и обожанием. В вопросах здоровья нужно беречь сердце. Постараться не нервничать и уметь во всем находить пользу и выгоду для себя.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 15 по 21 июля.


У Овна карьера выйдет на первый план. Его заслуги признают и отметят его достоинства.



Телец ощутит потребность в духовном обновлении. Он будет стремиться к саморазвитию.

Близнецы станут оптимистичнее. Им надо быть более уверенными в себе. К ним придёт почёт и уважение.

Раку благоприятно быть таинственным и скрытным. Уединение полезно для восполнения энергии и восстановления сил.

Лев станет убедительнее и сможет увлечь окружающих своими идеями. Он будет любопытен и любознателен.

У Девы прекрасный период для интеллектуальной деятельность. У нее повышается творческий настрой.

Весы нуждаются в доверительном общении с любимыми людьми. Хорошее время для улучшения личной жизни

Скорпиону лучше исключить ненужные встречи. Информацией необходимо делиться постепенно, чтобы не выдать лишнее и неуместное.

Стрельца ждут интересные и перспективные знакомства. Он окажется в центре общения.

Козерог будет романтичным и настроенным на любовь. Его флирт и чувства окажутся взаимными.

Водолею нужно наладит распорядок дня и размеренно заниматься делами. Полезно оптимизировать рабочий процесс.

Рыбам хорошо придерживаться стабильности. Перспективы должны опираться на долговременное сотрудничество.


Читайте также:

​Финансовый гороскоп: Кому из знаков зодиака удастся разбогатеть к концу лета

Парапсихолог посоветовала родившимся под знаками Собаки и Кролика быть осторожными

Астролог назвала самые стрессоустойчивые знаки зодиака
В Ступине завершают строительство школы на 825 мест
15 июля 2024, 12:52

Школу, рассчитанную на 825 учеников, возводят в ступинского микрорайоне Юго-Западный, строительная готовность объекта достигла уже 95%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В здании завершают отделку помещений, ведётся пусконаладка инженерного оборудования и электромонтажные работы. В школу уже завезли мебель», — говорится в сообщении.
Новая четырёхэтажная школа площадью свыше 16 тысяч квадратных метров станет самой большой в округе. Помимо классов и учебных лабораторий там размещаются два спортивных зала, актовый зал, библиотека и столовая. На пришкольной территории обустроят спортивные и игровые площадки, а также локации для торжественных мероприятий.

Школа откроет двери 1 сентября.

Читайте также:

Глава Одинцовского округа проверил ход строительства корпуса Немчиновского лицея

В Химках построят девятиэтажный паркинг на 500 машин

В Павловской Слободе завершается строительство школы на 1,1 тыс. мест
#строительство
#ступино
#школа
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Парки Каширы превращают в точки притяжения для жителей
15 июля 2024, 12:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Парк «Дубовая роща» и городской парк в микрорайоне Кашира-2 должны стать точками притяжения для жителей городского округа.
Об этом заявила директор парков Олеся Кожадей. Её слова приводят в пресс-службе администрации муниципалитета.

Там отметили, что в последние годы эти объекты преобразились. Многое из того, что появилось в парках, придумала директор.
«Скамейка-сидейка, «вежливый» фонарь, удивительная подсветка вдоль аллей в городском парке в Кашире-2, крытая площадка для воркаута, детская и волейбольная площадки в «Дубовой роще» – дело рук Олеси Сергеевны. Она приглашает в парки на различные мероприятия интересных людей», – отметили в администрации.
Благодаря ей в парках Каширы возобновились кинопоказы, проходят занятия по йоге, можно поиграть в шахматы, теннис, волейбол.
«У нас много посетителей. Это папы и мамы с детками, люди старшего возраста. А мне хочется, чтобы в парках ещё было много молодёжи. Для меня руководство к действию – слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва о том, что парки должны быть точками притяжения для жителей разных возрастов. Такими, чтобы сюда приходили просто отдохнуть и забыть обо всех тревогах. Мы стремимся, чтобы всем отдыхающим в парках было комфортно, и каждый мог делать здесь то, что ему нравится», – сказала Кожадей.
Она убеждена, что пространство парков должно объединять людей и давать возможность выбрать вид отдыха по вкусу.

Читайте также:

Свечи Памяти зажглись подмосковной Кашире

В Кашире поздравили ветерана Виктора Васильевича Медведева с 98-летием

«Сдадут в срок»: Глава Каширы Шувалов проверил ход капремонта школы №10
#кашира
#парки
#благоустройство
#отдых
#жители
#комфорт
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Строительная готовность развязки на Рогачёвском шоссе в Лобне достигла 75%
15 июля 2024, 12:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Транспортную развязку создают на Рогачёвском шоссе в рамках заключительного этапа строительства Северного обхода Лобни, в настоящее время развязка готова на 75 процентов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас строители укладывают асфальт по основному ходу и на съездах развязки №10 и №11 со стороны дороги Хлебниково-Рогачёво-Луговая. Кроме того, начались работы на съезде №12 со стороны Краснополянского шоссе», — уточнил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Он также сообщил, что параллельно этим работам ведётся покраска эстакады через Краснополянское и Рогачёвское шоссе, а также заканчивается реконструкция участка Краснополянского шоссе.

Основные работы по строительству развязки должны завершить до конца текущего года.

Читайте также:

Подмосковных водителей призвали не оставлять в машине детей и животных

ЦППК начала дарить пассажирам с животными кулоны-адресники

В Подмосковье починили девять светофоров
#лобня
#строительство
#дороги
#транспортная развязка
#минтранс мо
#алексей гержик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В пришкольных лагерях Московской области открылась вторая смена
15 июля 2024, 11:50

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В подмосковных пришкольных лагерях с начала лета отдохнули более 64 тыс. детей. Сейчас в них стартовала вторая смена, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Оставить ребёнка на целый день во вторую смену можно в 80 учебных заведениях региона. Школы примут около 5 тыс. ребят. Смены в лагерях посвящены спорту, патриотизму, Году семьи, Движению первых и другим темам. Для детей организуют развивающие занятия, спортивные игры, образовательные экскурсии», – говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, особое внимание в пришкольных лагерях уделяют детям с ограниченными возможностями здоровья и из социально незащищённых семей.

Лагеря будут открыты до конца лета, ожидается еще одна заключительная смена, которая начнется 1 августа и примет более 1,2 тыс. ребят.

Читайте также:

Подмосковный педиатр Одинаева рассказала, как готовить ребёнка к летнему лагерю

В подмосковных лагерях уже отдохнули 60 тысяч детей
В Подмосковье для школьников работают 900 летних детских лагерей
#лагеря
#школы
#школьники
#отдых
#лето
#подмосковье
#московская область
#минобразования мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Штрафы за перевозку и сброс стройотходов в Подмосковье превысили 20 млн рублей
15 июля 2024, 11:48

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Общая сумма штрафов за нелегальную транспортировку и сброс строительных грунтов и отходов в Московской области за первые шесть месяцев текущего года превысила 20 млн рублей, нарушители были выявлены как в ходе рейдов, так и при помощи дорожных видеокамер, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Инспекторы экологического надзора постоянно принимают участие в совместных рейдах с участием сотрудников Минчистоты Подмосковья, Главного управления региональной безопасности и полиции. С начала года по результатам рейдов вынесено 43 постановления о штрафах на общую сумму 1,3 млн рублей. С учетом постановлений, вынесенных по итогам фотофиксации нелегальных перевозок и сбросов, общая сумма штрафов превысила 20 млн рублей», — отметил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Он также добавил, что полицейские задержали 44 автомобиля, задействованных в нелегальной перевозке строительных отходов.

Читайте также:

Жителей Подмосковья предупредили о непоправимом вреде гелиевых шаров и фонариков

В Кашире и Одинцове пресекли попытки незаконно слить жидкие отходы

В Подмосковье начали создавать территориальную систему контроля качества воды
#экология
#минэкологии мо
#строительный мусор
#штрафы
#тихон фирсов
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кентаврмар и Рагнияра: В Подмосковье назвали самые необычные измененные имена
15 июля 2024, 11:24

Фото: iStock / AntonioGuillem

Около 5 тыс. жителей Подмосковья поменяли в этом году имя. Такие данные привели в Министерстве социального развития региона.
«Рейтинг самых необычных изменённых имён возглавили Кентаврмар, Рагнияра и Киттипонг. Также встречались имена Кай, Милош, Хэнри, Димитар, Анджелина Джолиевна, Элла Ланг, Энди и Сия. Часто жители выбирали для себя имя и фамилию Космос», – сказали в ведомстве.
Как отметили в Минсоцразвития Московской области, процедура перемены имени проста. После подачи заявления и получения свидетельства о перемене человек начинает жизнь уже с новым именем. Но не стоит забывать, что в течении месяца необходимо заменить все документы.

Там напомнили, что услуга включает смену имени, отчества или фамилии. А с 1 января будущего года госпошлина за регистрацию перемены имени увеличится с 1,6 тыс. до 5 тыс. рублей.

Подать заявление на изменения имени можно при очном обращении к сотруднику ЗАГСа в ближайшем МФЦ.

Читайте также:

Выплаты на новорождённого получили более 30 тыс. жителей Подмосковья

Подарки к юбилею получили более 26 тыс. долгожителей из Подмосковья

В Подмосковье ЗАГС предоставляет 14 видов услуг
#загс
#имена
#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серебряных Прудах 23 июля после реконструкции откроют «Яблоневый сад»
15 июля 2024, 10:47

Фото: пресс-служба Минчистоты

Парк «Яблоневый сад» на территории городского округа Серебряные Пруды готов к открытию после реконструкции. К такому выводу пришли инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которые вместе с представителями администрации муниципалитета проверили парк.
«Подрядная организация высадила более 30 плодовых деревьев, проложила пешеходные дорожки, обустроила новые детские игровые зоны и спортплощадки, оборудовала новое освещение. Помимо этого, по всему парку теперь установлены скамейки и урны, посажен новый газон», – говорится в сообщении.
Инспекторы предписали компании, занимающейся благоустройством парка, убрать смёт и пыль после проведенных работ. Недочёты коммунальные службы устранят в ближайшее время.

Официальное открытие парка после реконструкции состоится 23 июля.

Читайте также:

Ребятам из Серебряных Прудов рассказали о святых Петре и Февронии

Обновлённый в Серебряных Прудах сквер «Яблоневый сад» разделили на две части

В Подмосковье официально представят «Пушкинский театральный фестиваль»


#серебряные пруды
#парк
#реконструкция
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области за неделю переселили из аварийного жилья более 30 человек
15 июля 2024, 10:41

Фото: iStock/Lazy_Bear

32 человека были переселены из аварийного жилья в двух округах Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
«На прошедшей неделе были переселены 32 человека из 14 аварийных помещений в Сергиево-Посадском округе и Электрогорске, общая площадь расселённого жилья составила около 565 квадратных метров», — уточняется в сообщении.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья, а также сертификаты на приобретение недвижимости.

Жилищные сертификаты предоставляются собственникам недвижимости в домах, признанных аварийными. Такой сертификат можно использовать при покупке жилья в любом районе Московской области.

Расселение аварийного жилья в Московской области проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Читайте также:

Подмосковные переселенцы подали более 2 тыс. заявок на жилищные сертификаты

В Клину готовят к сдаче дом для переселенцев из аварийного жилья

Переселенцы из аварийных домов в Жуковском получили жилищные сертификаты
#расселение
#переселение
#аварийное жильё
#ветхое жильё
#нацпроекты
#министерство строительного комплекса мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Мытищах отметили День двора и наградили активных горожан
15 июля 2024, 10:31

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

День двора стал настоящим праздником для проживающих по соседству мытищинцев всех возрастов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Праздник прошёл на двух площадках – на ул. Станционной, у дома №5 корп. 1, а также на ул. Стрелковой у домов №4 и №6. Дети приняли участие в развлекательной программе, эстафетах и мастер-классах. А самых активных жителей наградили почётными грамотами главы муниципалитета и благодарностями Совета депутатов. Мероприятия сопровождались песнями и танцами.
«Здесь живут очень хорошие и дружные люди. Пусть этот день останется в доброй памяти вашего двора», – пожелала, поздравляя собравшихся с праздником, замглавы городского округа Мытищи Наталья Гречаная.
«Спасибо жителям за неравнодушие! Благодаря вашей активности, наши дворы становятся современнее, а весь город в целом – комфортнее», – добавил председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов.
Как отметили в администрации, каждые выходные в Мытищах люди выходят во двор повеселиться, познакомиться поближе, обсудить общие вопросы, провести время вместе. Это помогает выстроить дружеские отношения на долгие годы.

Читайте также:

Стоматологи вручают маленьким мытищинцам грамоты за лечение зубов

Мытищинские врачи спасли жизнь пациенту с огромным флотирующим тромбом

Капремонт знаменитой мытищинской гимназии завершат в будущем году
#мытищи
#дворы
#жители
#праздник
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф