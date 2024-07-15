«Восхищаться и гордиться»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 15 по 21 июля

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В деловой сфере понадобится сдержанность и такт. Необходимо запастись терпением и умением выслушать собеседника. Важно быть готовыми отстаивать свою позицию и свою точку зрения, используя реальные факты. В любви благоприятно восхищаться и гордиться друг другом. Возрастает ценность верности и преданности. Главное не игнорировать партнёра, а одаривать его вниманием и обожанием. В вопросах здоровья нужно беречь сердце. Постараться не нервничать и уметь во всем находить пользу и выгоду для себя.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 15 по 21 июля.
У Овна карьера выйдет на первый план. Его заслуги признают и отметят его достоинства.
Телец ощутит потребность в духовном обновлении. Он будет стремиться к саморазвитию.
Близнецы станут оптимистичнее. Им надо быть более уверенными в себе. К ним придёт почёт и уважение.
Раку благоприятно быть таинственным и скрытным. Уединение полезно для восполнения энергии и восстановления сил.
Лев станет убедительнее и сможет увлечь окружающих своими идеями. Он будет любопытен и любознателен.
У Девы прекрасный период для интеллектуальной деятельность. У нее повышается творческий настрой.
Весы нуждаются в доверительном общении с любимыми людьми. Хорошее время для улучшения личной жизни
Скорпиону лучше исключить ненужные встречи. Информацией необходимо делиться постепенно, чтобы не выдать лишнее и неуместное.
Стрельца ждут интересные и перспективные знакомства. Он окажется в центре общения.
Козерог будет романтичным и настроенным на любовь. Его флирт и чувства окажутся взаимными.
Водолею нужно наладит распорядок дня и размеренно заниматься делами. Полезно оптимизировать рабочий процесс.
Рыбам хорошо придерживаться стабильности. Перспективы должны опираться на долговременное сотрудничество.
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У Овна карьера выйдет на первый план. Его заслуги признают и отметят его достоинства.
Телец ощутит потребность в духовном обновлении. Он будет стремиться к саморазвитию.
Близнецы станут оптимистичнее. Им надо быть более уверенными в себе. К ним придёт почёт и уважение.
Раку благоприятно быть таинственным и скрытным. Уединение полезно для восполнения энергии и восстановления сил.
Лев станет убедительнее и сможет увлечь окружающих своими идеями. Он будет любопытен и любознателен.
У Девы прекрасный период для интеллектуальной деятельность. У нее повышается творческий настрой.
Весы нуждаются в доверительном общении с любимыми людьми. Хорошее время для улучшения личной жизни
Скорпиону лучше исключить ненужные встречи. Информацией необходимо делиться постепенно, чтобы не выдать лишнее и неуместное.
Стрельца ждут интересные и перспективные знакомства. Он окажется в центре общения.
Козерог будет романтичным и настроенным на любовь. Его флирт и чувства окажутся взаимными.
Водолею нужно наладит распорядок дня и размеренно заниматься делами. Полезно оптимизировать рабочий процесс.
Рыбам хорошо придерживаться стабильности. Перспективы должны опираться на долговременное сотрудничество.
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Анастасия Бондарева