Росстат: доля людей с лишним весом в России выросла до 62,5% за пять лет

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В России за последние пять лет выросла доля людей с лишним весом, достигнув 62,5% в 2023 году. Об этом со ссылкой на показатели Росстата сообщает РБК. При этом в 2018 году число россиян с избыточной массой тела держалось на уровне 61,7%, следует из данных ведомства.
Доля людей с нормальным весом за минувшие пять лет сократилась с 36,3 до 35,7 процентов, а тех, у кого масса тела достигла стадии предожирения или ожирения, — выросла до 62,5%.
Больше всего изменения в весе коснулись мужской половины населения — 30,9% с нормальной массой тела и 52,4% с избыточной, в то время как 5 лет назад эти показатели находились на уровне 34 и 46,9 процента соответственно.
Женщинам за этот период повезло больше. Дам с нормальным весом стало больше — их доля выросла с 38,1 до 39,4 процента. Однако вместе с этим увеличилось и число женщин с лишним весом — с 34,7 до 37,1%.
Стоит отметить, что число россиян, вес которых достиг серьезной стадии «ожирение», уменьшилось. Первой степени — с 15,7 до 14%, второй степени — с 4,3 до 3,6%, третьей степени — с 1,6 до 1,1%. Иначе говоря, доля людей с лишним весом выросла за пять лет за счет тех, чей индекс массы тела достиг стадии «предожирение».
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Больше всего изменения в весе коснулись мужской половины населения — 30,9% с нормальной массой тела и 52,4% с избыточной, в то время как 5 лет назад эти показатели находились на уровне 34 и 46,9 процента соответственно.
Женщинам за этот период повезло больше. Дам с нормальным весом стало больше — их доля выросла с 38,1 до 39,4 процента. Однако вместе с этим увеличилось и число женщин с лишним весом — с 34,7 до 37,1%.
Стоит отметить, что число россиян, вес которых достиг серьезной стадии «ожирение», уменьшилось. Первой степени — с 15,7 до 14%, второй степени — с 4,3 до 3,6%, третьей степени — с 1,6 до 1,1%. Иначе говоря, доля людей с лишним весом выросла за пять лет за счет тех, чей индекс массы тела достиг стадии «предожирение».
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Данил Пономарев