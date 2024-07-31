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Росстат: доля людей с лишним весом в России выросла до 62,5% за пять лет

31 июля 2024, 04:49
Фото: iStock.com/Liudmila Chernetska

Фото: iStock.com/Liudmila Chernetska

В России за последние пять лет выросла доля людей с лишним весом, достигнув 62,5% в 2023 году. Об этом со ссылкой на показатели Росстата сообщает РБК. При этом в 2018 году число россиян с избыточной массой тела держалось на уровне 61,7%, следует из данных ведомства.
Доля людей с нормальным весом за минувшие пять лет сократилась с 36,3 до 35,7 процентов, а тех, у кого масса тела достигла стадии предожирения или ожирения, — выросла до 62,5%.

Больше всего изменения в весе коснулись мужской половины населения — 30,9% с нормальной массой тела и 52,4% с избыточной, в то время как 5 лет назад эти показатели находились на уровне 34 и 46,9 процента соответственно.



Женщинам за этот период повезло больше. Дам с нормальным весом стало больше — их доля выросла с 38,1 до 39,4 процента. Однако вместе с этим увеличилось и число женщин с лишним весом — с 34,7 до 37,1%.

Стоит отметить, что число россиян, вес которых достиг серьезной стадии «ожирение», уменьшилось. Первой степени — с 15,7 до 14%, второй степени — с 4,3 до 3,6%, третьей степени — с 1,6 до 1,1%. Иначе говоря, доля людей с лишним весом выросла за пять лет за счет тех, чей индекс массы тела достиг стадии «предожирение».

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#тела
Владелица Wildberries Бакальчук подтвердила, что подала иск о разводе в суд
31 июля 2024, 00:54

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила сообщения о том, что она подала в суд иск о разводе с Владиславом Бакальчуком. Об этом она написала в своем тг-канале. Заявление, по данным РИА Новости, поступило в Савеловский суд Москвы.
«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — заявила Бакальчук.
Бизнесмен Владислав Бакальчук вместе с тем является сооснователем компании Wildberries.

«Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», — приводит агентство цитату суда.
Согласно закону, подобные иски, о которых говорит суд, — это дела о разводе, признании брака недействительным, дела об отцовстве, брачном договоре, алиментах и так далее.

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Конюхов поставил мировой рекорд по путешествию на льдине у Северного полюса
31 июля 2024, 00:29

Фото: iStock.com/Explora_2005

Российский путешественник Федор Конюхов поставил новый мировой рекорд по длительности пребывания на льдине у Северного полюса в полном одиночестве. Об этом со ссылкой на Международный центр путешествий Конюхова сообщает ТАСС. Первопроходец жил на льдине почти 21 день, за это время она проплыла 239 километров.
Сообщается, что Федор Конюхов оборудовал для жизни на льдине три палатки — в одной он жил, в другой хранил еду и оборудование, а третья была часовней. При этом расстояние, которое проплыло «ледяное судно», также подпало под новый мировой рекорд, который раньше устанавливал тоже россиянин.

В прошлом году Конюхов также поставил мировой рекорд, пролетев на воздушном шаре из Кировска в Мурманской области до Хатанги в Красноярском крае. Общая протяженность пройденного пути составила 2540 километров. Это расстояние стало рекордом среди беспосадочных полетов, опередив путешествие японского пилота Мичио Канда 1994 года на 174 километра.

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Омельянов день 31 июля: Что нужно сделать, чтобы остаться с деньгами
В России 31 июля православные отмечают день святого мученика Емилиана
31 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Nataba

31 июля отмечается день памяти святого мученика Емилиана, в народе известный как Омельянов день. По старому стилю этот день приходился на 18 июля.

История праздника


Емилиан Доростольский жил в IV веке во времена правления императора Юлиана Отступника, который хотел восстановить языческие верования и казнить христиан. В родной город Емилиана, где находился капитолий, прибыл начальник Капитолина, который собрал жителей на площади и спросил, есть ли среди них христиане. Люди заверили его, что все они язычники. Капитолина пригласил всех знатных людей на пир, а Емилиан, который был рабом, тайно исповедовал христианство.

На пиру Емилиан взял молот и отправился в языческий храм, где начал разрушать идолов, что не прошло незамеченным. Язычники, узнав, что статуи разрушены, схватили первого попавшегося крестьянина. Емилиан признался, что он сделал это, и потребовал отпустить невинного человека.

Емилиана долго истязали, а затем выставили на суд. Узнав, что он раб, градоначальник выписал штраф, а Емилиана велели сжечь. Однако пламя не тронуло святого, а обратилось против мучителей и многих опалило. Святой Емилиан, стоя в огне лицом на восток, помолился и предал душу в руки Бога.

Позже в Константинополе в его честь была построена церковь, в которую перенесли мощи святого Емилиана.

Традиции в Омельянов день


В Древней Руси 31 июля (по старому стилю – 18 июля) отмечали день Омельяна (Емилиана), который также называли днём жнецов. В южных районах в это время обычно заканчивалась жатва — уборка урожая.

После завершения полевых работ крестьяне складывали серпы в круг на сжатой полосе. Затем приглашали священника, который служил молебен и освящал инструменты прямо в поле. После этого серпы бережно уносили домой и хранили до следующего года.

Фото: istockphoto / Andrey Iudin

Наши предки верили, что после окончания страды необходимо попариться в бане, чтобы набраться сил. Для этого использовали веники из ржаной соломы, полевых трав и цветов. Считалось, что это помогает избавиться от усталости и восстановить энергию. В баню входили с поклоном, чтобы не обидеть банного духа.

В день Омельяна хозяйки начинали делать заготовки на зиму. Они собирали дары леса — грибы и ягоды, а также готовили соленья.

Что нельзя делать


В день Омельяна, который приходится на 31 июля, существуют различные запреты и суеверия, связанные с этим днём. В этот день не рекомендуется переедать и баловаться деликатесами, так как это может привести к финансовым проблемам.

Также не стоит ходить в баню в одиночестве после заката солнца или после третьего пара, чтобы не разозлить банника.

На Руси говорили: «Чем больше живот на Омельяна, тем хуже кошелек». Поэтому люди старались не переедать.

Ещё одно суеверие связано со свадьбой. В этот день не стоит обсуждать и назначать дату свадьбы, чтобы избежать затяжных конфликтов. Однако это правило не распространяется на братьев-близнецов или сестёр-близняшек, которые могут свободно обсуждать и планировать свадьбу.

Также в этот день не рекомендуется обсуждать семейные дела и будущие планы, особенно если они связаны с обустройством дома. Если нарушить этот запрет, то все усилия по улучшению жилищных условий окажутся напрасными.

Хозяйкам не стоит подметать веником в этот день, так как можно вымести удачу и достаток из дома. Также это неудачный день для начала новых любовных отношений или совместной жизни, так как считается, что у таких пар будет много ссор.

Фото: istockphoto / Halfpoint

Не стоит суетиться, беспокоиться и проявлять нетерпение в этот день, так как это может привести к нестабильности и непредсказуемости в рабочей и финансовой жизни. Также не рекомендуется назначать на этот день важные дела, переговоры или обсуждения проектов, так как результат может быть неудовлетворительным.

Кроме того, в этот день не стоит красить волосы в совершенно другой цвет, так как это может привести к плохим изменениям в судьбе. Однако это не относится к стрижке и созданию причёски.

Желательно не выходить на улицу после захода солнца, так как в эту ночь разгуливает нечистая сила, которая может начать пакостить.

Что можно делать 31 июля


С Омельянова дня хозяйки начинали активно заготавливать варенья и соленья на зиму. «Омельян пришёл, грибов-ягод нашёл, велит заготавливать» — гласит народная поговорка.

В этот день было принято утром посетить церковь, помолиться святым и попросить здоровья для себя и своих близких.

Чтобы урожай был богатым в следующем году, наши предки в старину угощали всех родных собранными в саду и огороде овощами, фруктами и ягодами.

Омельянов день считался благоприятным для стрижки волос. Верили, что это даст новую энергию и укрепит любовные отношения.

В этот день важно было заниматься своей работой в спокойном и уравновешенном состоянии, в одиночку. Наши предки говорили, что это привлечёт благополучие и успех.

Фото: istockphoto / Jelena Danilovic

Также неплохо было сходить в баню. По поверьям, хорошенько пропарившись именно 31 июля, можно запастись здоровьем и силами на целый год вперёд. С баней было связано много различных поверий. В частности, считалось, что в ней обитает дух — банник. Увидеть его считалось очень плохой приметой. Люди представляли его в разных обличьях: огромным чёрным мохнатым человеком, седым мохнатым стариком, облепленным грязью, белым котом, собакой или зайцем.

Приметы


В Емельянов день наши предки обращали внимание на приметы, чтобы предсказать, какой будет предстоящая осень и зима.

Например, если стояла сильная жара, то первый месяц зимы ожидался холодным. Пожелтевшие верхушки берёз указывали на то, что осень может наступить раньше обычного.

Раки, выбирающиеся из воды, предвещали грозу.

Если шишки на елях росли только вверху, это означало, что морозы придут нескоро. Дождь в этот день сулил сырую осень, а долгий и раскатистый гром — ненастные дни.

Фото: istockphoto / AntaresNS

Много молний в небе могли предвещать град. Алый закат означал, что следующий день будет ветреным.

Чтобы следующий год был урожайным, в этот день нужно было угостить родных, друзей или соседей овощами, фруктами и ягодами, собранными в саду и огороде.

Снам, увиденным в ночь с 30 на 31 июля, не стоит придавать большого значения.

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Налоговики Италии арестовали замок российского миллиардера
Corriere Fiorentino: в Италии полиция арестовала замок миллиардера РФ Федорычева
30 июля 2024, 21:56

Фото: istockphoto/okfoto

Замок российского миллиардера Алексея Федорычева арестовала итальянская налоговая полиция. Как сообщает издание Corriere Fiorentino, речь идет об историческом замке Торро дель Галло в Тоскане.
Помимо недвижимости, по информации журналистов, арестованы и другие активы, общая сумма которых составляет 44,4 миллиона долларов. Обозреватели опубликовали видео, снятое силовиками во владениях бизнесмена.

Уточняется, что активы арестованы по запросу международной судебной помощи, который направила Украина. В Италии Федорычев фигурирует в деле по мошенничеству в отношении одной из украинских компаний, которая занимается продажей сельскохозяйственной продукции. Миллиардер подозревается в отмывании денежных средств и подкупе госслужащих. Ущерб оценивается в шесть миллионов долларов.

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Большинство из 1,3 тыс. домов Щёлкова подтверждает готовность к зиме
30 июля 2024, 21:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков обсудил с командой на еженедельном совещании вопросы здравоохранения, подготовки к отопительному сезону, уборки дворов, капремонта школ и детсадов. Также разбирались обращения жителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Управляющие компании активно готовят МКД к зимнему сезону, проводят промывки и опрессовки, там, где необходимо, делают ремонт. Из 1329 многоквартирных домов большая часть уже подтверждает готовность. Содержание дворов местами вызывает вопросы. Есть образцовые управляющие компании, на которые нужно равняться. Через неделю ждём изменения и динамику от отстающих», – сказал Булгаков.
Он напомнил, что до нового учебного года остаётся месяц. В городском округе завершается капремонт двух школ и детского сада. Директора всех учебных заведений отчитались об укомплектованности штата учителей, о наличии учебников в школьных библиотеках. Школы готовы встретить учеников.

О достижениях и планах Щёлковского перинатального центр, который входит в топ-5 лучших в России, рассказал главврач Андрей Пастарнак.

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#щёлково
#андрей булгаков
#капремонт
#отопительный сезон
#совещание
#подмосковье
#московская область
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В Московской области с начала года убрали более 370 незаконных свалок
30 июля 2024, 21:45

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

С начала года в муниципальных образованиях Подмосковья убрали 379 несанкционированных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области, под контролем которого проходит уборка.
«Сейчас уже можно говорить, что системная работа в этом направлении даёт плоды. Общая тенденция к уменьшению навалов мусора в городских округах растёт. В этом году выявлено и ликвидировано 379 свалок. Мы контролируем работу в этом направлении и общими усилиями снижаем негативное воздействие на окружающую среду», – уточнил глава ведомства Тихон Фирсов.
По данным Минэкологии, сейчас лучшими городскими округами, которые оперативно ликвидируют несанкционированные свалки, являются Дмитровский (ликвидировано 54 из 55 свалок), Орехово-Зуево (54 из 60 свалок) и Истра (40 из 53).

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#отходы
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Около 100 подмосковных компаний получили лицензии на управление МКД
30 июля 2024, 20:44

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье 99 лицензий предоставлено с начала года организациям на управление многоквартирными домами. Аннулировано четыре, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которое контролирует работу управляющих компаний.
«Получение документа даёт право на включение в реестр лицензируемых организаций Подмосковья. Управляющая организация отвечает за состояние общедомового имущества. Она обязана содержать подъезды, лифты, лестницы, чердаки, подвалы, крыши, инженерные системы и придомовую территорию», – отметили в ведомстве.
Лицензионные требования предусматривают обязательную сдачу квалификационного экзамена, после чего руководителю управляющей организации выдают специальный документ. С начала года было выдано 139 квалификационных аттестатов.

В министерстве добавили, что подать заявление на получении лицензии организация может на региональном портале госуслуг. Срок рассмотрения – 28 рабочих дней.

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#московская область
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Щёлковскую школу №3 откроют после капремонта в сентябре
30 июля 2024, 20:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Готовность школы №3 в городском округе Щёлково, где сейчас проходит капитальный ремонт, уже превышает 90%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«На объекте трудятся 76 человек. Сейчас идут работы по монтажу утеплителя, отделке фасада, устройству кровли, монтажу панелей. Продолжаются благоустройство территории, уборка помещений и вывоз мусора. Скоро начнётся установка мебели и оборудования в классах и спортзалах. Капремонт проходил в 2024 году, открытие школы запланировано на сентябрь», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, здание площадью более 4420 кв. м. было построено в 1970 году.

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#московская область
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Специалист Валинуров объяснил, почему лимит сверхурочных не скажется на найме
30 июля 2024, 19:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявил, что ограничение сверхурочных часов для работающих россиян не скажется на найме, поскольку цели государства тут совсем не в том, чтобы изменить ситуацию на рынке труда.
«Принципиально это не скажется на ситуации с наймом, увольнением. Государство хочет увеличить налогооблагаемую базу, потому что налог на заработную плату достаточно высокий, и даже если компании начнут выплачивать белую заработную плату и оформлять все эти переработки, то это доход в бюджет государства», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Валинуров.

Он отметил, что сейчас уже распространена практика договора между работодателем и сотрудником о переработках без их оформления. По его мнению, все субъекты рынка труда смогут приспособиться и к этим новым правилам.

Ранее руководитель «Карьерной академии» MAXIMUM Education Дарья Сатикова заявила, что современные работодатели ценят специалистов, обладающих универсальными навыками.

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