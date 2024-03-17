Макрон допустил проведение наземных операций Франции на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien, что Париж не исключает возможности организации наземной операции на Украине.
По словам политика, сила Франции заключается в ее способности сделать это.
В то же время президент Макрон дал понять, что не хочет развития такого сценария и не будет его «инициировать».
Президент Франции добавил, что многие европейские страны поддерживают линию Парижа и «должны быть готовы к любому сценарию».
Ранее Макрон заявил, что попросит Россию прекратить огонь во время парижской Олимпиады.
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«Возможно придется провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам», – объяснил он.
Президент Франции добавил, что многие европейские страны поддерживают линию Парижа и «должны быть готовы к любому сценарию».
Ранее Макрон заявил, что попросит Россию прекратить огонь во время парижской Олимпиады.
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Александр Климов