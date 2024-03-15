Макрон уверен, что Крым должен быть частью Украины

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Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.
«Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым», — высказался французский лидер.В последнее время Эммануэль Макрон стал делать много громких заявлений на украинскую тематику. Ранее он сообщал, что у поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов» и президент намерен продолжать предоставлять гарантии безопасности и оказывать широкомасштабную помощь Киеву.
Общественники внутри Франции несколько раскритиковали амбициозные заявления своего лидера.
«Такими темпами никто не будет воспринимать его слова всерьез, ему нужно вести переговоры о прекращении конфликта на Украине и перестать делать воинственные заявления», — высказались читатели в комментариях к статье с заявлениями Макрона в газете Le Figaro.
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