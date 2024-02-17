Франция поможет Украине в борьбе с манипуляцией информацией

Суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в гражданском мошенничестве и обязанным выплатить $354,9 млн. Также Трампу было запрещено работать в качестве сотрудника или директора любой компании в Нью-Йорке в течение трех лет, сообщает Reuters. Сыновья бывшего президента Дон Трамп-младший и Эрик Трамп должны выплатить по $4 млн.