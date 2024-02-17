Франция поможет Украине в борьбе с манипуляцией информацией

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«Франция поможет Украине присоединиться к коллективным инструментам по противодействию иностранному вмешательству и манипуляции информацией», – подчеркивается в тексте соглашения, опубликованном пресс-службой Елисейского дворца.
В документе утверждается, что стороны будут осуществлять обмен опытом и работать над формированием совместных программ в области информации.
Соглашение было подписано 16 февраля президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита украинского лидера в Париж. Срок действия документа – 10 лет.
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В соглашении говорится, что «Россия продолжает манипулировать информацией», вследствие чего «стороны будут продолжать поддерживать усилия друг друга по противодействию российскому цифровому вмешательству, манипулированию информацией и пропаганде глобальном уровне».
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Александр Климов