Макрон и Зеленский заключили соглашение о сотрудничестве и гарантиях безопасности

РИА Новости/Ирина Калашникова
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности, предоставляемых Парижем Киеву.
«Наша приверженность Украине не поколеблется. В этом и заключается смысл подписанного нами соглашения», – сказал французский президент, добавив, что поддержка Украины означает, что европейские страны инвестируют в свою собственную безопасность (цитата по Le Monde).
Соглашение с Францией рассчитано на десять лет, в течение которых Париж будет поддерживать Киев. Как и в других документах, в договоре указана сумма поддержки, уже оказанной Украине странами-гарантами (1,7 млрд евро в 2022 году и 2,1 млрд евро в 2023 году для Франции), и сумма поддержки, которая будет оказана в 2024 году (около 3 млрд евро для Парижа).
Читайте также:
Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию
Бортник: Запад может избавиться от Зеленского, подвергнув сомнению его легитимность
Александр Климов