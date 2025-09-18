Макрон предоставит суду «научные доказательства» того, что его жена – женщина
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит намерены предоставить в американский суд фотографии и научные доказательства, подтверждающие, что первая леди Франции действительно является женщиной. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на адвоката пары Тома Клэра.
Напомним, что иск подали против правой активистки и блогера Кэндис Оуэнс, которая ранее утверждала, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. По словам адвоката, такие заявления вызывают у первой леди «невероятное расстройство», а самого президента отвлекают и изматывают.
В иске, поданном 23 июля в суд штата Делавэр, содержится 218 страниц обвинений в адрес Оуэнс, включая указания на распространение «нелепых и надуманных вымыслов» и клевету. Кроме вопроса о рождении Брижит Макрон, обвинения касаются также утверждений о том, что президент и первая леди являются кровными родственниками, а сам Макрон якобы стал результатом экспериментов ЦРУ или других правительственных программ контроля сознания.
Адвокат Том Клэр сообщил, что вместе с иском представят «экспертные показания научного характера», а также фотографии беременной Брижит и их детей, которые, по его словам, существуют и будут предоставлены суду.
