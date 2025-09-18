Макрон предоставит суду «научные доказательства» того, что его жена – женщина

18 сентября 2025, 15:39

Эммануэль и Бриджит Макрон (фото: РИА Новости/Ирина Калашникова)

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит намерены предоставить в американский суд фотографии и научные доказательства, подтверждающие, что первая леди Франции действительно является женщиной. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на адвоката пары Тома Клэра.