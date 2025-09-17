«Чтобы не размножались»: депутатам послали 600 презервативов
Житель Франции отправил посылку с 600 презервативами депутатам Национального собрания, чтобы они прекратили «размножаться» из-за своего «недостойного» поведения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Речь идет об известном провокаторе Пьере Гиро из города Лодев. По словам самого француза, «его бесит», что местные парламентарии оскорбляют друг друга, отказываются пожимать руки и кричат.
«Гиро <…> считает их поведение жалким: "Мы больше не соответствуем стандартам, мы в канаве "», — говорится в публикации.Отмечается, что на прошлой неделе в стране прошла волна протестов: граждане выразили недовольство режимом жесткой экономии и политической нестабильностью после отставки премьер-министра Байру.