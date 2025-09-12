Во Франции свыше 100 депутатов подписали проект об импичменте Макрона
Во Франции 104 депутата от разных партий подписали проект об импичменте президента Эммануэля Макрона. Об этом написала лидер парламентской фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано в соцсети X.
Проект резолюции о запуске процедуры по отрешению Макрона от власти был запущен в прошлый вторник. При этом партия Пано уже пыталась объявить импичмент в 2024 году, но безрезультатно. Тогда резолюцию отклонила законодательная комиссия Национального собрания.
«После успеха народных манифестаций 10 сентября 104 парламентария от "Непокорившейся Франции", заморских территорий, партий экологистов и коммунистов подписали предложение по отрешению от власти президента республики. <…> Макрон должен уйти в отставку», — пишет Пано.