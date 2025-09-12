Во Франции свыше 100 депутатов подписали проект об импичменте Макрона

12 сентября 2025, 14:47

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Во Франции 104 депутата от разных партий подписали проект об импичменте президента Эммануэля Макрона. Об этом написала лидер парламентской фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано в соцсети X.





Проект резолюции о запуске процедуры по отрешению Макрона от власти был запущен в прошлый вторник. При этом партия Пано уже пыталась объявить импичмент в 2024 году, но безрезультатно. Тогда резолюцию отклонила законодательная комиссия Национального собрания.





«После успеха народных манифестаций 10 сентября 104 парламентария от "Непокорившейся Франции", заморских территорий, партий экологистов и коммунистов подписали предложение по отрешению от власти президента республики. <…> Макрон должен уйти в отставку», — пишет Пано.