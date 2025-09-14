Во Франции уличили Макрона в одержимости Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует явную одержимость российским лидером Владимиром Путиным. На это указал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо во время выступления в городе Аррас.
В опубликованном на YouTube-канале LDC News Agency видео Филиппо заявил, что «все признаки налицо», поскольку Макрон говорит о Путине «утром, днём и вечером».
Политик призвал французское общество понять, что настоящей угрозы со стороны России нет. По его мнению, истинной угрозой для страны является сам президент.
Ранее немецкий политолог Ульрике Геро предсказала последствия возможного выхода президента США Дональда Трампа из конфликта на Украине и отметила, что Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер настроены на продолжение конфликта с Россией любой ценой.
