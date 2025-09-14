Во Франции уличили Макрона в одержимости Путиным

14 сентября 2025, 21:08

Филиппо заявил, что Макрон явно одержим Путиным

Владимир Путин и Эммануэль Макрон (фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует явную одержимость российским лидером Владимиром Путиным. На это указал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо во время выступления в городе Аррас.