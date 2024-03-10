Макрон прокомментировал слухи о том, что его жена родилась мужчиной

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые прокомментировал слухи о том, что его супруга родилась мужчиной. Его слова приводит издание Daily Mail.
Французский лидер заявил, что подобные слухи распространяют трансгендеры и женоненавистники. Он призвал не верить этой информации и назвал подобного рода сплетни атакой.
Ранее в зарубежных СМИ писали, что супруга Макрона родилась мужчиной. Впервые эту информацию прокомментировал дочь Брижит Макрон.
Примечательно, что информация о половой принадлежности Брижит начала распространяться перед президентскими выборами во Франции.
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Ранее в зарубежных СМИ писали, что супруга Макрона родилась мужчиной. Впервые эту информацию прокомментировал дочь Брижит Макрон.
«Меня беспокоит уровень общества, когда я слышу, что в социальных сетях распространяется информация о том, что моя мать — мужчина», — рассказывала наследница.
Примечательно, что информация о половой принадлежности Брижит начала распространяться перед президентскими выборами во Франции.
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Анастасия Хохлова