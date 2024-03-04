Франция не планирует отправлять войска на Украину, заявил Макрон

Фото: сайт Кремля
Франция в ближайшее время не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью чешскому порталу Novinky и газете Právo.
Он подчеркнул, что действительно ранее заявлял о намерениях отправить французских военных на Украину. Однако, по его словам, это не означало, что реализацию стоит ждать в ближайшем будущем.
Макрон добавил, что Франция активно думает над тем, как поддержать Украину, рассматривая различные варианты помощи.
Ранее глава французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал парламент объявить импичмент Макрону, который всеми способами пытается ввести страну в третью мировую войну.
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Анастасия Чинкова