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Франция не планирует отправлять войска на Украину, заявил Макрон

04 марта 2024, 20:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Франция в ближайшее время не планирует отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью чешскому порталу Novinky и газете Právo.
Он подчеркнул, что действительно ранее заявлял о намерениях отправить французских военных на Украину. Однако, по его словам, это не означало, что реализацию стоит ждать в ближайшем будущем.

Макрон добавил, что Франция активно думает над тем, как поддержать Украину, рассматривая различные варианты помощи.


Ранее глава французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал парламент объявить импичмент Макрону, который всеми способами пытается ввести страну в третью мировую войну.

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#франция
#украина
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Политолог Макаркин оценил шансы Хейли против Трампа после победы в Вашингтоне
04 марта 2024, 20:38

Фото: РИА Новости/Нэнси Сисель

Несмотря на победу на праймериз в Вашингтоне член Республиканской партии США Никки Хейли имеет мало шансов на победу над бывшим президентом Дональдом Трампом. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал политолог Алексей Макаркин.
Он подчеркнул, что Трамп практически одновременно выиграл три праймериз, а Хейли, в свою очередь, потерпела поражение даже в родном штате Южная Каролина. Скорее всего, предположил политолог, она откажется от борьбы и свернёт кампанию, чтобы не тратить средства.

Однако пока что она продолжает борьбу и не снимает свою кандидатуру с президентских выборов. Этому есть две причины: она набирает электорат для участия в выборах 2028 года и надеется на обвинительный приговор Трампу, объяснил собеседник NEWS.ru.

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#дональд трамп
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#президент
#сша
#кандидаты
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Захарова приложила послу США перестать врать о невмешательстве в дела РФ
04 марта 2024, 20:36

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что посол США в Москве Линн Трейси врет о важности развития гуманитарных связей между Вашингтоном и Москвой.
Ранее посол США в России Линн Трейси заявила, что Вашингтон пытается поддерживать гуманитарные связи с Москвы, отметив, что участие россиян в учебных программах в Штатах не является вмешательство во внутренние дела России.


«Она, правда, не рассказала о том, как и в каких объёмах США спонсируют так называемые НПО, которые занимаются подрывной деятельностью на территории нашей страны. Не упомянула и о том, что Вашингтон в качестве своей цели открыто провозгласил "стратегическое поражение" России. Именно так», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Он добавила, что страны не бывает без народа, подчеркнув, что американцы хотят нанести стратегическое поражение именно российскому народу.
Захарова также отметила, что Трейси забыла упомянуть и о выделении Вашингтоном миллионов долларов на кровопролитие, а также его причастность к поставкам вооружений Украине, которая потом с его помощью совершает теракты против России.

Таким образом, Захарова призвала Трейси перестать врать и поддержать тех американцев, которые желают дружить с Россией.

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Политолог Макаркин объяснил поражение Трампа на праймериз в штате Вашингтон
04 марта 2024, 20:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп потерпел поражение на праймериз в Вашингтоне из-за особенностей электората этого штата. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал политолог Алексей Макаркин.
Он отметил, что демократический электорат в основном состоит из афроамериканцев, а республиканский – из госслужащих, сотрудников конгресса и лобистов, на которых Трамп и его сторонники способны оказывать давление.

Собеседник NEWS.ru отметил, что сторонники экс-президента шантажируют республиканцев, призывая голосовать за Трампа. Такие меры принимаются, поскольку в Вашингтоне достаточно мало тех, кто готов пойти за Трампом. В связи с этим, победа его конкурентки Никки Хейли была очевидна.

При этом политолог отметил, что Трамп способен иначе преподнести своё поражение. Он может отметить, что за него, как правило, голосуют рядовые американцы, а за Хейли – исключительно госслужащие и иной электорат, далёкий от народа.

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#дональд трамп
#выборы
#президент
#сша
#политика
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Фигурант по делу об утечке документов Пентагона согласился на 16 лет заключения
04 марта 2024, 19:45

Фото: iStock/Asergieiev

Фигурант громкого дела об утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра признал свою вину и согласился на тюремный срок в 16 лет. Об этом пишет РИА «Новости».
«Я заключаю это соглашение свободно и добровольно, а также потому, что я фактически виновен в совершении преступлений», — сказал журналистам Тейшейра.
В досудебном соглашении, подписанном Тейшейрой, указано, что он «осознаёт и принимает» факт ходатайства прокурора о тюремном заключении сроком на 200 месяцев (немногим более 16,5 лет).

Сержанта ВВС Нацгвардии США Тейшейру арестовали в апреле 2023 года по обвинению в утечке документов. По данным газеты Washington Post, в феврале 2022 года, вскоре после начала российской специальной военной операции на Украине, он начал публиковать секретные документы на сервере Discord.

Как объяснил сам обвиняемый, он был обеспокоен военными действиями на Украине и считал, что между Москвой и Киевом «должно быть больше общего, чем разобщающего». Именно эта озабоченность подтолкнула его к публикации секретных документов.

Дело Тейшейры привлекло большое внимание из-за серьезности нарушений и потенциального ущерба национальной безопасности. Власти заявили, что утечка документов поставила под угрозу источники информации разведки и жизни людей, сотрудничавших с США.

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#сша
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#военные
#соглашение
#документы
#суд
#госизмена
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В Албании открыли первую на Западных Балканах авиабазу НАТО
04 марта 2024, 19:05

Фото: iStock/gorodenkoff

В Республике Албания открыли авиационную базу НАТО, об этом сообщили в пресс-службе альянса.
Этот объект стал первой базой Североатлантического альянса на Западных Балканах.

Уточняется, что авиационная база организации построена на бывшем советском аэродроме. Она располагается в городе Кучова, в 80 километрах от столицы Албании Тираны.

Также известно, что на реконструкцию объекта потратили 50 миллионов евро.

Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск задался вопросом о рациональности существования Североатлантического альянса в наше время. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#база
#военные
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МИД РФ: В Саудовской Аравии прошла встреча экспертов стран ядерной «пятерки»
04 марта 2024, 18:19

Фото: iStock/Olivier Verriest

Мероприятие состоялось 29 февраля. На нем присутствовали представители России, США, Китая, Великобритании и Франции. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.
Россия сейчас взяла на себя роль координатора в ядерной «пятерке». Переговоры велись в рамках обсуждения Договора о нераспространении ядерного оружия. В прошлом году генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил свою обеспокоенность тем, что ядерная угроза в мире достигла уровня времен холодной войны.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию опроверг заявления о намерении России разместить ядерное оружие в космосе, назвав их «вбросами». Ранее с такими заявлениями выступили представители ​Конгресса США.

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#ядерное оружие
#россия
#договор
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Лавров уличил Запад в желании прибрать к рукам руководство Молдавии
04 марта 2024, 18:19

Фото: сайт Кремля

Запад стремится прибрать к рукам руководство Молдавии, как ранее это произошло с Украиной. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на панельной дискуссии в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
По словам главы российского МИД, Запад с начала постсоветской эпохи начал вклиниваться в отношения между Россией и ее соседями. Подобная политика продолжается по сей день.

«Это видно и в Центральной Азии, в Закавказье. Это видно и в европейской части бывшего СССР: Украина, Молдова, которую открыто готовят в преемницы Украины с точки зрения прибирания к рукам всего ее руководства», — пояснил Лавров.

Напомним, 28 февраля власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обратились к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Соответствующую резолюции приняли съездом депутатов всех уровней республики.

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#украина
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#лавров
#приднестровье
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Правительство ФРГ: разговор офицеров не указывает на подготовку войны с Россией
04 марта 2024, 17:47

Фото: iStock/andriano_cz

Немецкое правительство отрицает, что перехваченный разговор высокопоставленных военных ФРГ о возможности атаки на Крымский мост свидетельствует о подготовке Германии к войне с Россией.
«Совершенно ясно, что такие утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой», — заявил представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Он выразил уверенность в то, что «перехват разговора» является попыткой внести раскол в общество Германии и Европы.

1 марта главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Телеграм-канале сообщила, что у нее есть запись, где «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают удары по Крымскому мосту.

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#россия
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#уроки
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#фрг
#пушков
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В МИД РФ объявили послу ФРГ демарш из-за разговора офицеров Бундесвера
04 марта 2024, 17:45

Фото: iStock/arsenisspyros

В российском внешнеполитическом ведомстве потребовали разъяснений в связи с просочившейся в сеть информацией об атаках по территории нашей страны. Соответствующее сообщение 4 марта было размещено на сайте МИД РФ.
«В ходе демарша в МИД России потребовали от Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия А. Графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет «Таурус», а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России», — говорится в обращении.
Таким образом, мы можем вновь констатировать факт вовлеченности западных политических сил в конфликт между Россией и Украиной.

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала разговор немецких военных, в котором обсуждались перспективы военных ударов по Крыму. Полная расшифровка этого разговора опубликована на странице Маргариты в социальной сети «Вконтакте».

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