Столтенберг признал «натовский след» при атаке по кораблям Черноморского флота

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Генсек Йенс Столтенберг выступил с рядом заявлений, представляя свой ежегодный доклад о безопасности НАТО, сообщает ТАСС
По его словам, «удары Украины по кораблям Черноморского флота России» наносились «ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО». Ранее сообщалось, что украинские военные попытались атаковать российские гражданские суда в Черном море. ВМФ России отразил удар, рассказали в пресс-службе Минобороны.
Помимо этого, глава НАТО сделал ряд прочих заявлений:
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Помимо этого, глава НАТО сделал ряд прочих заявлений:
«Беспрецедентная помощь союзников по НАТО помогла Украине выжить в качестве независимого государства, но Украине нужна еще большая поддержка».Альянс не поставляет Украине достаточно боеприпасов, что отражается на поле боя. Главком ВСУ Сырский признал сложную обстановку ВСУ на восточном фронте.
«У украинцев кончаются боеприпасы, наша помощь нужна им уже сейчас», — обозначил собравшимся Столтенберг.Помимо рассуждений про вооружение украинской армии, дипломат озвучил свою позицию относительно внутренней политике в России.
«Будет серьезной исторической ошибкой позволить Путину победить. Свободные и честные выборы — основа любой демократии, а мы знаем, что в России выборы честными и свободными не будут», — подчеркнул Генсек.Столтенберг также отметил, что Украина получит приглашение в НАТО тогда, когда все союзники поддержат это решение. Киеву необходимо будет выполнить все обозначенные для этого условия.
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Мария Федоровцева