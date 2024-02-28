Макс назвал США пристанищем для преступников всего мира

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Миллиардер Илон Маск заявил, что США стали раем для преступников из-за проблем с миграцией, сообщается на странице предпринимателя в социальной сети X.
Маск подверг критике миграционную политику американского руководства и заявил, что из-за проблем с границами США стали раем для преступников со всего мира.
Ранее Илон Макс обвинил власти США в практике цензуры и преследования инакомыслящих.
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«Возможность выбросить документы, удостоверяющие личность (из любой страны), пересечь южную границу и попросить "убежища" превратила Америку в убежище для самых опасных преступников в мире!» – объяснил он.
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Александр Климов