«Сумасшествие»: Маск высказался о проекте, запрещающем главе США прекратить помощь ВСУ

Фото: iStock/lucky-photographer
Американский миллиардер Илон Маск высказался о законопроекте, который запрещает президенту США прекратить спонсирование Украины, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Это сумасшествие», — написал Маск, в ответ на рассуждение об этом законопроекте Вэнса.
Читайте также:
Президент ФРГ уличил Трампа в безответственности из-за его высказываний о России
«Мастерский ход»: Трамп нанёс второй мощный удар по НАТО, после интервью Путин
«Готова служить»: Вице-президент США отреагировала на слухи вокруг состояния Байдена
Евгения Парфентьева