Маск осудил возможные попытки помешать распространению интервью Путина

Фото: сайт Кремля
Предприниматель Илон Маск возмутился тем фактом, что Facebook* ограничил распространение интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону по «приказу» президента США Джо Байдена.
«Это безумный уровень цензуры!» — написал Маск в соцсети X.
Ранее активист Ян Майлз Чон заявил, что Белый дом предпринимает попытки помешать распространению интервью Путина Такеру.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Элина Позднякова