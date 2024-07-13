Маск рассказал о попытках Еврокомиссии навязать ему тайную сделку

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Еврокомиссия предложила бизнесмену и владельцу социальной сети X Илону Маску секретную сделку, но он отказался, заявил сам Маск в X.
«Если бы мы тихо и никому не сказав подвергли цензуре некоторые высказывания, они [представители Еврокомиссии] бы не стали нас штрафовать. Другие платформы согласились на эту сделку. X – нет», – рассказал Маск.
В конце прошлого года Еврокомиссия начала расследование в отношении социальной сети за предполагаемые нарушения в борьбе с дезинформацией. Осенью европейские чиновники пригрозили Маску за публикацию различной информации об израильско-палестинской войне.
В ноябре 2022 года ЕС пригрозил Маску запретом на использование его социальной сети в пределах территории союза, если предприниматель нарушит правила модерации контента.
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Александр Климов