Максима Галкина* отправили юморить в польский «Сарай»
Юморист Максим Галкин* выступит с концертом в Варшаве в клубе Stodola (в переводе на русский – «Сарай»). Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.
Как сообщает информагентство, прошлый концерт Галкина* в польской столице состоялся в марте 2025 года на той же площадке и вызвал неоднозначную реакцию зрителей. Часть из них осталась разочарована. Так, на платформе Reddit один из пользователей назвал артиста «ярко выраженным дегенератом». Другой негативно отозвался об артистических способностях иноагента.
Очередной концерт Галкина в варшавском «Сарае» запланирован на среду 25 марта. За билет организаторы берут от 259 до 559 злотых (70–150 долларов).
*признан иноагентом в РФ