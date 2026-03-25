Елена Зеленская обратилась к пустому креслу, выступая в Белом доме

Елена Зеленская (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Супруга Владимира Зеленского Елена оконфузилась во время участия в саммите глобальной коалиции «Содействуем будущему вместе» в Вашингтоне. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.





В своем выступлении Зеленская подчеркнула значимость инициативы для решения вопросов детского развития и образования на международном уровне. В конце заготовленной речи она обратилась к супруге президента США Мелании Трамп, которая на тот момент уже покинула конференцию. Однако жена главы киевского режима не стала менять текст.



«Украина — ваш надежный партнер в этой области. Еще раз благодарю вас», — сказала она, обратившись к пустому креслу.