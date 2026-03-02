В Госдуме Пугачёву обвинили в нежелании воспитать патриота из Максима Галкина*
Депутат Милонов: Пугачёва могла повлиять на патриотическое воспитание Галкина*
Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что певица Алла Пугачёва имела возможность повлиять на своего супруга Максима Галкина* и привить ему патриотические ценности.
В беседе с «NEWS.ru» Милонов назвал позицию супруга Пугачёвой неприемлемой.
«Конечно, её муж занимает мерзкую позицию. Она могла бы его воспитать, в конце концов, он ей во внуки годится. Но не стала этого делать. Значит, у неё самой нет любви к России», — заявил депутат.Кроме того, политик высказался о восприятии Примадонны публикой. По его мнению, для значительной части поклонников в России творчество Аллы Борисовны утратило актуальность.
Он добавил, что вряд ли поклонники смогут забыть произошедшее, хотя сама артистка, вероятно, в этом и не заинтересована. Милонов отметил, что для многих россиян фигура певицы перестала существовать в культурном контексте.