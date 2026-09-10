Мальчик из Иркутской области вырастил тыкву весом 817 кг и установил рекорд РФ
Школьник из Иркутской области вырастил самую большую тыкву России весом 817 кг. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Плод-гигант вырастил 12-летний Ерёма Павленко из села Савватеевка. Результат трудов мальчика отправили в Москву на поезде для участия в конкурсе — дорога заняла девять дней.
Там достижение юного агронома отметили на фестивале «Битва гигантов», который проходит на ВДНХ. Тыква школьника получила главный титул и вошла в топ-5 самых внушительных экземпляров за всю историю соревнований.
Сам Ерёма признался, что это его первый успешный опыт выращивания оранжевого великана: до этого два года подряд попытки не приносили результата из-за различных ошибок. Помимо тыкв-гигантов на фестивале показали огромные кабачки, арбузы, дыни, капусту и другие овощи, которые привезли на выставку из разных уголков страны.
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