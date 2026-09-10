Названа неожиданная причина нашествия кусачих божьих коровок

10 сентября 2026, 20:49

Энтомолог Ефременко: холодное лето вызвало нашествие божьих коровок на Алтае

Фото: Istock/Wirestock

Энтомолог и зоолог Владимир Ефременко заявил, что холодное и дождливое лето вызвало нашествие кусачих божьих коровок в Республике Алтай.





О нашествии этого вида насекомых стало известно накануне. Они собрались в огромный рой и покрывали окна домов. В беседе с изданием «Абзац» Ефременко пояснил, что погодные условия создали идеальную кормовую базу для божьих коровок.

«Они хищники, питаются тлёй. У них достаточно серьёзные мандибулы, и, естественно, они кусаются. Это миф такой, что божья коровка питается пыльцой. Они как раз истребляют всякую мелочёвку. Поскольку было холодное, дождливое лето, естественно, очень много появилось тли. Как у всех насекомых, у них вспышка раз в шесть лет. Их просто полчища, кормовая база возникла», — подчеркнул энтомолог.