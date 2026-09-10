Психолог объяснила, что делать в случае нежелания ребёнка идти в школу

10 сентября 2026, 21:19

Психолог Гайнулина: родителям не стоит критиковать детей за отказ идти в школу

Фото: Istock/hxdbzxy

Семейный психолог Оксана Гайнулина заявила, что родителям не стоит критиковать детей за нежелание идти в школу.





В беседе с NEWS.ru специалист пояснила: если ребёнок уже не раз отказывался посещать занятия, взрослым не нужно проявлять чрезмерную строгость и категоричность.

«Сначала попробуйте разобраться, что именно вызывает такое нежелание. Тяжело учиться? Ребёнок может бояться контрольных, не понимать математику или переживать из-за двоек. Помогите ему, выясните, какие именно трудности возникли. Школьник может поссориться с другом, остаться один или столкнуться с травлей. Тогда поговорите с ним спокойно и, если нужно, подключите учителя», — заявила Гайнулина.