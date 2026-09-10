Психолог объяснила, что делать в случае нежелания ребёнка идти в школу
Психолог Гайнулина: родителям не стоит критиковать детей за отказ идти в школу
Семейный психолог Оксана Гайнулина заявила, что родителям не стоит критиковать детей за нежелание идти в школу.
В беседе с NEWS.ru специалист пояснила: если ребёнок уже не раз отказывался посещать занятия, взрослым не нужно проявлять чрезмерную строгость и категоричность.
«Сначала попробуйте разобраться, что именно вызывает такое нежелание. Тяжело учиться? Ребёнок может бояться контрольных, не понимать математику или переживать из-за двоек. Помогите ему, выясните, какие именно трудности возникли. Школьник может поссориться с другом, остаться один или столкнуться с травлей. Тогда поговорите с ним спокойно и, если нужно, подключите учителя», — заявила Гайнулина.Психолог отметила, что при издевательствах учащемуся нужна поддержка взрослых, поскольку своих ресурсов у него может не хватить. Кроме того, эксперт указала, что кружки, репетиторы и домашние задания до ночи отнимают у детей силы. Тогда родителям стоит пересмотреть расписание и оставить ребёнку больше времени на сон, друзей и обычную жизнь.