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Мальчик, изрезанный отчимом в Кузбассе, находится в детдоме

Фото: iStock/alexkich

Фото: iStock/alexkich

Мальчик из Прокопьевска, который в 2024 году пострадал от издевательств отчима, находится в детдоме. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Министерство образования Кузбасса.
Напомним, мать вместе с сожителем заставляли 12-летнего мальчика есть стиральный порошок, морили голодом, били железной кочергой и наживую зашили порванную ими же губу.

По данным издания, местные жители в соцсетях главы региона стали интересоваться состоянием ребёнка, а также попросили рассказать, как складывается его судьба после пережитого ужаса.

«На данный момент мальчик вместе с братом и сестрой находится в детском доме и проходит реабилитационные мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Тем временем, в Долгопрудном устанавливают обстоятельств травмирования ребенка после наезда электросамоката, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Подмосковья.

«По имеющимся данным, вечером 14 мая 2025 года в Лихачевском проезде в Долгопрудном мужчина, двигаясь на электросамокате, сбил 10-летнего мальчика. Ребенку потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бабушка сбитого ребёнка видела, как всё произошло. По её словам, мужчина, сбивший мальчика, остановился и помог перенести внука на лавочку. Однако после этого уехал. Сейчас устанавливается личность водителя электросамоката, а также обстоятельства происшествия.


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Вторая дочь президента Трампа Тиффани стала мамой
Дональд Трамп стал дедушкой в одиннадцатый раз
15 мая 2025, 23:40

Тиффани Трамп (Фото: РИА Новости)

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в одиннадцатый раз. Его дочь, американская модель и певица Тиффани родила первого ребенка, о чем сама сообщила на своей странице в соцсети X.
Мальчика назвали Александром. Тиффани родила от миллиардера Майкла Булоса, с которым поженилась в 2022 году.

О беременности дочери сообщил сам Трамп еще в октябре 2024 года. Тогда американский лидер выступал с речью в Детройтском экономическом клубе, в ходе чего назвал Тиффани и Майкла «исключительными».

Тиффани является единственным ребенком от брака Трампа с моделью Марлой Мейплз.

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Россияне жалуются на сбой ряда сервисов
15 мая 2025, 20:15

Фото: istockphoto/Sashkinw

Сбои произошли в ряде российских интернет-сервисов. Об этом говорят данные платформы Downdetector в четверг, 15 мая. На ней зафиксированы жалобы на работу соцсетей, интернет-банкинга и операторов сотовой связи.
В частности, упоминаются Газпромбанк, ВТБ и Альфа-банк. Кроме того, юзеры жалуются на неполадки в работе маркетплейсов и транспортной системы РЖД.

В середине апреля сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp* по всему миру. Юзеры тогда жаловались на проблемы при отправке сообщений. По информации Downdetector, по российской столице общее число жалоб превышало 3,3 тысячи. Кроме того, были зафиксированы жалобы из Бангладеша, Бразилии и США.

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Смольный добивается реставрации дома Демидова в Петербурге
15 мая 2025, 20:13

Фото: iStock/TomasSereda

В Санкт-Петербурге должны отреставрировать лицевой фасад дома Демидова, а также работы планируются и внутри здания, пишет «Петербургский дневник».
По данным издания, в 2024 году Смольный заключил соглашение с Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры о проведении реставрационных работ в течение 18 месяцев.

«В ноябре 2024 года в КГИОП поступило заявление о выдаче разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ для разработки проектной документации. В выдаче разрешения отказано в связи с наличием замечаний», — рассказали в комитете.

Отмечается, что срок добровольного исполнения условий мирового соглашения пока не истек. Сотрудники комитета выявили, что лицевые и дворовые фасады объекта, а также некоторые внутренние помещения находятся в неудовлетворительном состоянии. А в западной части второго двора под навесом лежит строительный и бытовой мусор.

Тем временем в Кемерове планируют отремонтировать участки дорог, на состояние которых сильно жаловались местные жители, пишет «Сiбдепо».
На ремонт потратят деньги, которые удалось сэкономить при строительстве других объектов.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил мэру Кемерова Дмитрию Анисимову приступать к работам немедленно.

«Прошу провести конкурсную процедуру по определению подрядчиков и заключение контрактов оперативно и проследить за тем, чтобы это были надёжные подрядчики и исполнители, которые бы не затягивали работы», — сказал Середюк.

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Диетолог рассказала, почему чревато «заедать» стресс шоколадом
Диетолог Королева: содержащийся в шоколаде кофеин усугубляет стресс
15 мая 2025, 18:42

Фото: iStock/dragana991

Аппетит приходит не только во время еды, но и во время стресса. Потребность «заесть» негативные эмоции нередко помогает людям шоколад, но есть ли в этом правда?
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что вокруг немало факторов, провоцирующих стресс в организме, а питание восполняет утраченные ресурсы.

«Мы должны всегда быть приверженцами здорового образа жизни во всех его аспектах, и прежде всего, в употреблении тех компонентов пищи, которые могут стать для нас донаторами полезных молекул, растраченных при стрессе», — сказала эксперт.

По ее словам, нужно отдавать предпочтения непресыщенным натуральным продуктам, которые имеют в своем составе растительные волокна.

«Уровень кортизола, дофамина, норадреналина во многом определяются здоровьем нашего кишечника. Поэтому мы должны из пищи получать магний, витамины группы В, растительные волокна. А если заедать сладким, то организм истощится, и человек попадет в состояние уныния», — объяснила диетолог.

Она добавила, что в шоколаде, которым зачастую люди «заедают» стресс, содержится кофеин, являющийся природным стимулятором.

«Это будет себе дороже, кофеин только углубит воздействие стрессовой ситуации на организм человека», — подчеркнула Королева.

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Россиянам рассказали, как подготовить ребёнка к поездке в лагерь
Психолог Сулим: ребенок должен понимать, зачем едет в лагерь
15 мая 2025, 18:02

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Семейный психолог Софья Сулим дала родителям ценные советы, как подготовить ребёнка к поездке в лагерь.
«Важно, чтобы у ребёнка была мотивация и он понимал, зачем туда едет. Если родители просто хотят отправить ребёнка, это как раз и вызовет достаточно сильный стресс», — заявила Сулим в разговоре с RT.

Она отметила, что с ребёнком стоит поговорить, как с отдельной личностью, и рассказать, что можно делать в лагере, а что нельзя.

По словам детского психолога Натальи Наумовой, поездка ребенка в детский лагерь против его воли может закончиться психологической травмой и обидой на родителей.

Она посоветовала настроить ребенка, рассказав ему интересные истории о жизни в лагере.

«Будет полезно и посмотреть вместе хороший фильм про жизнь в детском лагере. Плюс родители могут поделиться собственным положительным опытом такого отдыха, если он у них был», — рассказала психолог «Москве 24».

Кроме того, Наумова призвала родителей дать понять ребёнку, что он сможет в любое время вернуться домой, если захочет. Отправлять в лагерь через силу не стоит, заключила специалист.

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