Мальчик, изрезанный отчимом в Кузбассе, находится в детдоме

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Мальчик из Прокопьевска, который в 2024 году пострадал от издевательств отчима, находится в детдоме. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Министерство образования Кузбасса.
Напомним, мать вместе с сожителем заставляли 12-летнего мальчика есть стиральный порошок, морили голодом, били железной кочергой и наживую зашили порванную ими же губу.
По данным издания, местные жители в соцсетях главы региона стали интересоваться состоянием ребёнка, а также попросили рассказать, как складывается его судьба после пережитого ужаса.
Тем временем, в Долгопрудном устанавливают обстоятельств травмирования ребенка после наезда электросамоката, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Подмосковья.
Отмечается, что бабушка сбитого ребёнка видела, как всё произошло. По её словам, мужчина, сбивший мальчика, остановился и помог перенести внука на лавочку. Однако после этого уехал. Сейчас устанавливается личность водителя электросамоката, а также обстоятельства происшествия.
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По данным издания, местные жители в соцсетях главы региона стали интересоваться состоянием ребёнка, а также попросили рассказать, как складывается его судьба после пережитого ужаса.
«На данный момент мальчик вместе с братом и сестрой находится в детском доме и проходит реабилитационные мероприятия», — сообщили в ведомстве.
Тем временем, в Долгопрудном устанавливают обстоятельств травмирования ребенка после наезда электросамоката, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Подмосковья.
«По имеющимся данным, вечером 14 мая 2025 года в Лихачевском проезде в Долгопрудном мужчина, двигаясь на электросамокате, сбил 10-летнего мальчика. Ребенку потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бабушка сбитого ребёнка видела, как всё произошло. По её словам, мужчина, сбивший мальчика, остановился и помог перенести внука на лавочку. Однако после этого уехал. Сейчас устанавливается личность водителя электросамоката, а также обстоятельства происшествия.
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Элина Позднякова