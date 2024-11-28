Бастрыкину доложат о делах об истязании ребенка в Кузбассе

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Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дел об истязании ребенка в Кузбассе, проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России запросил у руководителя СУ по Кемеровской области-Кузбассу Безукладникова А.С. доклад о ходе расследования уголовных дел и причинах произошедшего», — сказали в СК.Ранее сообщалось, что 12-летний ребенок сбежал из-за издевательств со стороны отчима. Мальчика обнаружили живым в городском супермаркете. Позже выяснилось, что отчим заставлял его спать в холодных помещениях, а также изуродовал ребенку лицо. Сейчас пострадавшим занимаются психологи.
Возбуждены уголовные дела по факту истязаний и халатности должностных лиц.
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Никита Кротов