Раскрыты детали жестоких издевательств матери и её сожителя над мальчиком в Кузбассе

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Мать вместе с сожителем заставляли 12-летнего мальчика есть стиральный порошок, морили голодом, били железной кочергой и наживую зашили порванную ими же губу. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Сожитель матери мальчика однажды сломал ребёнку ногу железной кочергой за не выполненные по дому дела. Также ребёнку запрещали есть. Так, например, в сентябре мальчика морили голодом, а когда ночью мужчина застал его у холодильника, то заставил его раздеться, выставил на холодную веранду и запрещал заходить внутрь», — рассказал собеседник RT.
Сожитель матери также насильно кормил ребенка стиральным порошком. Один раз мальчика сильно избили, после чего ему потребовалось зашить губу. Отчим и мать сделали это самостоятельно, наживую. Теперь у ребенка останется дефект на лице.
Подчеркивается, что мать знала об издевательствах над ее сыном, но никак их не пресекала. Ребенок не ходил в школу около двух лет.
Причину жестокости родители не раскрывают. Отчим отказался давать показания.
Ранее сообщалось, что 12-летний ребенок сбежал из-за издевательств со стороны отчима. Мальчика обнаружили живым в городском супермаркете. Позже выяснилось, что отчим заставлял его спать в холодных помещениях, а также изуродовал ребенку лицо. Сейчас пострадавшим занимаются психологи.
Вместе с тем на ситуацию обратил внимание руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства, глава СКР поручил начальнику кемеровского СК Александру Безукладникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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Элина Позднякова