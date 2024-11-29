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Заставляли есть стиральный порошок: Детали издевательств над ребёнком в Кузбассе

Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

В Кемеровской области 12-летний мальчик долгое время страдал от издевательств со стороны родной матери и её сожителя. Отчим заставлял его есть стиральный порошок, а однажды сломал ребёнку ногу.


Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах. Отчим запрещал ребёнку есть. Однажды ночью, застав его у холодильника, он заставил мальчика раздеться и выставил на холодную веранду, запретив заходить в дом. За невыполненную работу по дому мужчина сломал пасынку ногу железной кочергой. Он заставлял ребёнка есть стиральный порошок. Когда тот отказался, насыпал порошок в ладонь и насильно кормил его.

Мать всё знала об издевательствах, но ничего не предпринимала. Около двух лет ребёнок не ходил в школу. Не выдержав издевательств, он сбежал из дома. Отчима в итоге арестовали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям об истязании несовершеннолетнего и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. О причинах такой жестокости в семействе говорить отказались, а мужчина вообще отказался от любых показаний.

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«Ничего криминального»: чем закончились танцы с костями у школьных поваров
Школьные повара под Красноярском получили выговор за танцы с костями
29 ноября 2024, 14:29

Фото: iStock/senkaya

Школьные повара в поселке Шушенское Красноярского края получили выговор после публикации в сети видео, на котором они танцуют с оставшимися от разделки костями под песню «Эта любовь» киргизского певца Amirchik. Об этом сообщил руководитель районного управления образования Владимир Киримов. По его словам, увольнять женщин за баловство никто не собирается, так как их некем заменить.
«Все лица наказаны, получили выговоры. Я так понимаю, сейчас у нас будут проверки, мы готовы к этому. В субботу привезли мясо, поэтому работники были вызваны в выходной день на разделку. Все мясо было прибрано в присутствии завстоловой, а работники остались собрать оставшиеся кости, потому что они в питание не идут. Кости утилизируются у нас по договору с ветстанцией. Работники, конечно, раскаиваются по поводу того, что они сделали. Повара сразу сказали, что будут увольняться. Но у нас небольшой поселок, работников не так много, поэтому пока они продолжают работать. Тем более замечаний к ним нет, они нормально работают. Конечно, они могут уволиться, но мы должны найти работников. Школа же работает, сразу заменить этих людей некем», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».
Киримов также отметил, что поведение поваров — это просто баловство и «ничего криминального» в нем нет.



Напомним, после публикации ролика в сети управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю начало проверку. По информации ведомства, на кадрах были запечатлены «грубые нарушения санитарных норм и требований».

Вместе с тем в соседней Кемеровской области региональное управление Роспотребнадзора добился закрытия популярного кафе в областном центре. Как сообщает «Сiбдепо», речь идет о пекарне по адресу Октябрьский, 68, где инспекторы нашли множество нарушений, включая кишечную палочку на смывах рук повара, его санитарной одежды и кухонном инвентаре.
«На предприятии общественного питания, не обеспечивалась поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Кузбассу.
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#работники
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«Странно это»: тело пропавшей 18-летней студентки из Подмосковья нашли в лесу, на что указала неожиданная улика
Пропавшую 18-летнюю студентку в Подмосковье обнаружили мертвой в лесу
29 ноября 2024, 14:04

Фото: istockphoto/Hud1ai2

Пропавшую 18-летнюю студентку Ксению Еловых из подмосковной Ивантеевки нашли мертвой в лесу. Странным обстоятельством является то, что все три дня, пока девушку искали, она оставалась онлайн в соцсетях. Подробности – в материале «Радио 1».

Пропавшую в Подмосковье 18-летнюю девушку нашли мертвой


По словам матери Ксении, утром 25 ноября ее 18-летняя дочь отправилась на занятия в Болшево. Обычно девушка встречалась с подругами рядом с кафе, но в тот день до места назначения она так и не доехала. Однако даже спустя трое суток после ее исчезновения аккаунты в социальных сетях оставались активными, но неизвестно, кто ими пользовался.

Ксения Еловых (Фото: lizaalert.org)

Версии следствия


Правоохранительные органы и поисковики выяснили, что девушка была зафиксирована на камерах видеонаблюдения в СНТ «Звездочка-2», расположенном в 62 километрах от Ивантеевки.

«Она, похоже, пыталась попасть внутрь СНТ, но не смогла. Бродила вокруг», — рассказали местные жители порталу MSK1.RU.

Потом девушка удалилась в сторону лесного массива, расположенного поблизости с садами. В этой лесопосадке поисковики и обнаружили мертвое тело девушки. В настоящее время рассматриваются разные версии произошедшего, включая и самоубийство.
Пропавший в Кузбассе 12-летний школьник сбежал из дома из-за издевательств отчима
Пропавший в Кузбассе 12-летний школьник сбежал из дома из-за издевательств отчима
«По предварительной версии, это был суицид», — сообщил один из волонтеров, участвовавших в поисках.
Однако семья погибшей и близкие знакомы эту версию отвергают. По их словам, Ксения не имела никаких проблем и строила планы на будущее.

В настоящее время продолжают устанавливаться подробности смерти студентки.

«Странно это…зачем для самоубийства ехать в лес», «Ее телефон могли украсть, поэтому он был в сети, однако то, что кто-то заходил именно в ее соцсети, может указывать на убийство», — предполагают местные жители.

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#девушка
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В Новороссийске мигранты избили семейную пару и бойца СВО
29 ноября 2024, 13:54

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Новороссийске выходцы из Закавказья отказались освобождать чужую недвижимость и жестоко избили владельцев – семейную пару и их руга, участника спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Русская Община ZOV».
По данным канала, владелец гаража, сдавший его в аренду, заранее предупредил арендатора о расторжении договора и попросил освободить его. Арендодатель вместе с супругой и товарищем – участником СВО, приехал в свой гараж. Там они поняли, что помещение сдается в субаренду.

Вскоре туда наведались и сами субарендаторы, выходцы из Закавказья. Между людьми завязался конфликт, который закончился жестоким избиением хозяина гаража, его супруги и друга. Мужчине сломали челюсть, женщину ударили железной трубой по голове, а бойцу СВО сломали ребра.

Пострадавшие обратились в полицию, однако никаких действий предпринято не было. После публикации в сети на историю обратил внимание СКР РФ. Там отметили, что нападавшие до настоящего времени не привлечены к ответственности.

На сегодняшний день по факту избиения людей мигрантами возбуждено уголовное дело, доклад по которому запросил председатель СК Александр Бастрыкин. Участников конфликта разыскивают.

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#сво
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#бастрыкин
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Экс-футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве
29 ноября 2024, 13:10

Фото: iStock/ gorodenkoff

В Калужской области арестовали футболиста Виталия Мельникова, которого подозревают в убийстве мужчины в лесу, проинформировал Телеграм-канал «Типичный Обнинск».
Виталий Мельников — бывший футболист футбольного клуба «Квант», который расположен в Обнинске. Вместе с ним арестовали пятерых жителей Калужской области. Все они пробудут под стражей до 18 января 2025 года.

По данным канала, происшествие случилось вечером 31 октября в лесу, рядом с СНТ «Садко» городского округа Чехова. Группа спортсменов похитила предпринимателя Самрата Джавадова, вывезла его в лес, там его пытали и снимали весь процесс на камеру. Фигуранты уголовного дела с особой жестокостью избили мужчину. После того как потерпевший потерял сознание, злоумышленники оставили его в лесу и убежали. Из-за полученных травм мужчина скончался. Тело погибшего нашли через две недели после убийства.

Родители бизнесмена рассказали, что после похищения фигуранты требовали у неё пять миллионов рублей за выкуп сына.

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#снт
#мужчина
#футболист
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В Хакассии врачи пытаются спасти годовалую девочку после ночи на морозе
29 ноября 2024, 13:01

Фото: istockphoto/Marija Stepanovic

В Хакассии годовалая девочка осталась без присмотра родителей и полуодетая ушла на улицу. В результате ребёнок получил переохлаждение и сильное обморожение обеих ног.
Инцидент произошёл в посёлке Таштып, сообщает телеграм-канал «Сапа». Отец девочки вернулся домой после рабочей вахты и они с супругой решили это отметить. Плотно выпив и закусив, родители уснули, а девочка, оставшись без присмотра, вышла на улицу в домашней одежде. Дверь в дом захлопнулась, так что попасть обратно малютка не могла.

Ребёнок провёл на 15-градусном морозе несколько часов. Утром окоченевшую девочку без сознания обнаружил проснувшийся отец. Он тут же вызвал скорую помощь. После оказания первой помощи вертолётом санитарной авиации малышку доставили в Абакан в областную больницу для дальнейшего лечения. Сейчас её жизни ничто не угрожает.

По факту происшествия в отношении родителей девочки возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

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#девочка
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Женщина обвинила психолога из Подмосковья в сексуальном насилии
29 ноября 2024, 12:12

Фото: iStock/Prostock-Studio

Жительница подмосковного Подольска обвинила психолога-экстрасенса в сексуальном насилии во время сеанса по поднятию «женской энергии». Об этом пишет Baza.
По данным издания, к специалисту обратилась пара с жалобами на проблемы в интимной жизни. Психолог нашел у женщины «проблемы с женской энергией», и заявил, что все можно исправить на специальном сеансе. Пациентка согласилась. Во время очередной встречи после непродолжительного разговора мужчина ввел женщину в гипноз. По словам женщины, экстрасенс водил вокруг неё руками, называл какие-то цифры, а потом начал «направлять женскую энергию».

После он подсел к ней на диван, начал гладить её через одежду и велел представить его своим мужем, а потом запустил свою руку в брюки пациентки, которая не могла сопротивляться. После этого она молча ушла домой и все рассказала мужу. Тогда супруги отправились в полицию. Следователи провели проверку, но состава преступления не обнаружили. Психолог уверяет, что сидел далеко от своей пациентки, а все остальное ей привиделось.

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#психолог
#следователи
#женщины
#супруги
#мужчина
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Поссорившись с друзьями на рыбалке, 19-летний россиянин насмерть замёрз в лесу
29 ноября 2024, 12:11

Фото: istockphoto/Hud1ai2

В Ветлужском районе Нижегородской области 19-летний местный житель насмерть замёрз в лесу. Он ушёл туда после конфликта с товарищами на рыбалке.
Молодой человек отправился на рыбную ловлю со своим другом и его отчимом неподалёку от деревни Александрово, сообщает телеграм-канал Mash Ni. Ночью он поругался со своими спутниками и ушёл от них в лес, не взяв с собой верхнюю одежду. Из-за чего именно произошёл конфликт, неизвестно.

Когда рыбаки поняли, что их спутник потерялся, они отправились на поиски. Искали его до десяти часов утра следующего дня. Молодой человек был обнаружен в лесу в трёх километрах от места стоянки без признаков жизни. Он умер от переохлаждения.

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#рыбаки
#человек
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«Перевела на «безопасный счет»: мошенники выманили 90 млн рублей у пенсионерки из Москвы
Мошенники развели 86-летнюю пенсионеру из Москвы на 90 млн рублей
29 ноября 2024, 11:38

Фото: iStock/Diy13

Мошенники развели 86-летнюю пенсионеру на 90 млн рублей, женщину «обрабатывали» целый год. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, мошенники начали звонить пожилой женщине в ноябре 2023 года. Человек представился следователем и по известной схеме сообщил, что деньги на ее счетах находятся в опасности и их срочно нужно перевести на «безопасный счет». Пенсионерка разволновалась и поверила. На протяжении года она частями отдавала деньги мошенникам через курьера, который якобы отвозил их в банки и в правоохранительные органы.

Пенсионерка также продала свою квартиру на шоссе Энтузиастов и акции банков на 54 млн рублей, которые они с мужем купили еще в 90-х годах.

Только спустя год женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

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#человек
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#счёт
#сво
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Убил бабушку и кошек: в Новосибирске произошла трагедия
В Новосибирске мужчина убил пенсионерку и её кошек
29 ноября 2024, 11:34

Фото: iStock/ Kiwis

Житель Новосибирска убил пенсионерку и несколько её питомцев, сообщил 360.ru.
По информации Следственного комитета России, 26-летний мужчина совершил попытку удушения 69-летней пенсионерки, а потом нанёс ей несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте происшествия в результате полученных телесных повреждений. Уточняется, что потерпевшая — бабушка жены нападавшего.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Ещё в квартире убитой нашли трупы её кошек.

Соседки пенсионерки рассказывали, что до выхода на пенсию погибшая трудилась медиком, а потом помогала бездомным животным и соседям, которым ставила уколы и капельницы, передала «КП-Новосибирск».

Ранее сообщалось, что суд отправил на два месяца в СИЗО мужчину, убившего и изнасиловавшего школьницу в красноярском поселке Ушканка.

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