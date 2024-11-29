Заставляли есть стиральный порошок: Детали издевательств над ребёнком в Кузбассе

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В Кемеровской области 12-летний мальчик долгое время страдал от издевательств со стороны родной матери и её сожителя. Отчим заставлял его есть стиральный порошок, а однажды сломал ребёнку ногу.
Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах. Отчим запрещал ребёнку есть. Однажды ночью, застав его у холодильника, он заставил мальчика раздеться и выставил на холодную веранду, запретив заходить в дом. За невыполненную работу по дому мужчина сломал пасынку ногу железной кочергой. Он заставлял ребёнка есть стиральный порошок. Когда тот отказался, насыпал порошок в ладонь и насильно кормил его.
Мать всё знала об издевательствах, но ничего не предпринимала. Около двух лет ребёнок не ходил в школу. Не выдержав издевательств, он сбежал из дома. Отчима в итоге арестовали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям об истязании несовершеннолетнего и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. О причинах такой жестокости в семействе говорить отказались, а мужчина вообще отказался от любых показаний.
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