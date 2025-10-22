Учёные: отказ от курения добавляет больным раком лёгкого почти два года жизни

22 октября 2025, 10:09

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Отказ от курения после постановки онкологического диагноза значительно улучшает прогноз заболевания и повышает продолжительность жизни пациентов с раком лёгкого. Об этом заявил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Блохина Минздрава РФ, профессор Давид Заридзе.





По его словам, многие онкобольные ошибочно считают, что бросать курить поздно. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Journal of the National Comprehensive Cancer Network, показало: у тех, кто продолжал курить во время противоопухолевого лечения, смертность и риск прогрессирования болезни были выше, чем у бросивших.





«Наше исследование началось в 2012 году, и включало в себя 1700 человек, из которых мы отобрали 1240 москвичей и жителей московской области, за которыми наблюдали в среднем в течение 7 лет. При поступлении в наш центр или в МГОД, 60% наших пациентов курили. Именно эту когорту людей мы прослеживали на предмет изменения статуса курения», — отметил Заридзе в беседе с Life.ru.

«Дополнительные два года жизни — это шанс дождаться появления новых препаратов, ведь сейчас наблюдается колоссальный прогресс в лечении рака лёгкого, постоянно появляется что-то новое», — подчеркнул профессор.