В Госдуме предупредили о штрафах до 1500 рублей за курение на общих балконах

29 октября 2025, 02:33

Колунов: За курение на общих балконах россиянам грозит штраф до 1500 рублей

Фото: iStock/YKD

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил россиян о штрафах за курение на общих балконах многоквартирных домов, которые могут составить от 500 до 1500 рублей. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.





Парламентарий пояснил, что многие жильцы ошибочно считают общие балконы разрешенной для курения территорией, думая, что это практически «улица». Однако такое мышление является неверным.





«Действующим законодательством установлено, что курение на общих подъездных балконах запрещено», — указал Колунов.