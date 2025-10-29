В Госдуме предупредили о штрафах до 1500 рублей за курение на общих балконах
Колунов: За курение на общих балконах россиянам грозит штраф до 1500 рублей
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил россиян о штрафах за курение на общих балконах многоквартирных домов, которые могут составить от 500 до 1500 рублей. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что многие жильцы ошибочно считают общие балконы разрешенной для курения территорией, думая, что это практически «улица». Однако такое мышление является неверным.
«Действующим законодательством установлено, что курение на общих подъездных балконах запрещено», — указал Колунов.
Более половины квартир в новостройках старой Москвы стоят дороже 20 млн рублей
Курящие на общем балконе в многоквартирных домах совершают правонарушение и могут быть оштрафованы. Колунов также напомнил о запрете на курение в лифтах, подъездах, на лестницах и в подъездах многоквартирных домов.
Ранее юрист объяснила россиянам, как легко вычислить мошенников в Интернете в период осенних распродаж.