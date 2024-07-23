«Маленький кусочек»: Диетолог раскрыла, может ли сливочное масло спровоцировать рак

Фото: iStock/FabrikaCr
Американские ученые доказали, что сливочное масло повышает уровень плохого холестерина в крови и приводит к диабету и инсульту. В связи с этим настоятельно рекомендуется переходить на растительное масло, которое снижает шансы на сердечные приступы и диабет на треть.
Врач, диетолог, психолог Лидия Ионова в беседе с «Радио 1» заявила, что дело не в одном конкретном продукте, а в структуре питания человека, однако полезного в сливочном масле, действительно, не так много.
Он добавила, что в некоторых случаях употребление масла является обязательным.
По ее словам, опасность только в большом количестве насыщенных жиров, которые присутствуют в рационе некоторых людей и провоцируют различные болезни.
Читайте также:
«Не витаминка»: эксперты раскрыли, что будет со звездами, худеющими с помощью Оземпика
Диетолог Мещерякова назвала непригодные для ужина продукты
Диетолог Журавлева заявила об опасности майонезных салатов в жару
«Дело не в маленьком кусочке масла, а в насыщенных жирах, которые есть в сливочном масле. Они суммарно играют большую роль. А структура растительных масел (подсолнечное, оливковое, ореховое) другая: там полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3 и Омега 6. Они действуют на наше тело иначе. Если насыщенные кислоты — это наш жир, то полиненасыщенные наше тело само не продуцирует, мы получаем их из пищи. Это незаменимые факторы питания. Поэтому, не смотря на то, что это все жиры, они совершенно разные и по-разному работают в нашем организме», — объяснила эксперт.
Он добавила, что в некоторых случаях употребление масла является обязательным.
«Сливочное масло беременным женщинам нужно обязательно в умеренных количествах, потому что там содержатся жирорастворимые витамины», — подчеркнула врач.
По ее словам, опасность только в большом количестве насыщенных жиров, которые присутствуют в рационе некоторых людей и провоцируют различные болезни.
Читайте также:
«Не витаминка»: эксперты раскрыли, что будет со звездами, худеющими с помощью Оземпика
Диетолог Мещерякова назвала непригодные для ужина продукты
Диетолог Журавлева заявила об опасности майонезных салатов в жару
Анастасия Бондарева