Диетолог Журавлева заявила об опасности майонезных салатов в жару

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Диетолог Полина Журавлева заявила, что питаться майонезными жирными салатами в жару опасно из-за самого майонеза.
«Майонез как продукт, в отличие от растительных масел, имеет сложный состав, хоть и определяется рецептурой. Но он очень опасен. Переварить такую пищу бывает непросто, а если после него идет основное, как правило, мясное блюдо, то желудок просто не справится», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
А врач аллерголог-иммунолог Мария Польнер предупредила об опасности сальмонеллеза, заразиться которым проще всего через мясные, молочные продукты, яйца и кондитерские кремы.
«Профилактика сальмонеллеза включает: термическую обработку продуктов; тщательное мытье яиц и овощей перед употреблением; мытье посуды и разделочного инвентаря; соблюдение сроков хранения продуктов; использование фильтрованной воды; регулярное мытье рук», — отметила в беседе с «Известиями» врач.
По её словам, при обнаружении у себя признаков отравления или этого заболевания надо незамедлительно обращаться к врачу.
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявляла, что к фруктовому льду надо относиться с осторожностью из-за большого количества сахара в продукте.
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